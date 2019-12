Race: Dominante zege voor Hamilton in Abu Dhabi, P2 voor Verstappen

Met groot vertoon van macht heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen. De wereldkampioen reed de hele race aan de leiding en kwam ruim voor Max Verstappen en Charles Leclerc over de finish.

Polesitter Hamilton kwam goed weg bij de start op het Yas Marina Circuit. De Brit behield de leiding, maar zag achter zich een aantal positiewisselingen. Verstappen kwam weliswaar goed weg, maar verloor het slipstreamgevecht van Leclerc op het lange rechte stuk. De Nederlander behield wel de derde positie, voor Sebastian Vettel, Alexander Albon en Lando Norris.

De start verliep een stuk minder goed voor Pierre Gasly. De Fransman werd in de eerste bocht aangetikt door Lance Stroll, waardoor hij zijn eigen voorvleugel stuk reed op de Racing Point van Sergio Perez. De nummer 2 uit Brazilië reed daardoor vanaf het begin een anonieme race in de achterhoede, mede doordat de pitstop ook bijzonder traag verliep.

Race settelt al kort na de start

Na de start kwam de race redelijk tot rust, waarbij het vooral uit leek te draaien op een strategisch spel, met vooral in de middenmoot wat gevechten. Zo klom Valtteri Bottas vanaf de laatste startpositie langzaam maar zeker verder naar voren. Aan het front liep Hamilton ronde na ronde verder weg bij Leclerc, die in ronde 13 de eerste coureur in de top was die de pits bezocht.

Samen met teamgenoot Vettel wisselde de Monegask naar de harde banden, waarbij de stop van Vettel niet helemaal naar behoren verliep. De Ferrari-coureurs kozen daarmee, net als Albon, voor een alternatieve strategie ten opzichte van Verstappen en Hamilton, die zich uiteindelijk pas in ronde 26 en 27 naar de pits kwamen voor hun stop. Zij wisselden de mediums ook om voor een setje harde banden.

Na de pitstops kwam Hamilton terug aan de leiding, met een comfortabele voorsprong op Leclerc. De Monegask moest zich echter meer zorgen maken om Verstappen, die in hoog tempo naar de achterkant van de Ferrari reed. In ronde 32 ging de Red Bull-coureur met een strakke inhaalactie langs Leclerc, waarmee hij de tweede positie definitief overnam.

Ferrari kiest alternatieve strategie

In ronde 39 koos Ferrari ervoor om beide coureurs nogmaals naar de pits te halen. Leclerc wisselde daarbij naar de softs, terwijl Vettel een nieuw setje mediums onder zijn bolide geschroefd kreeg. Leclerc behield P3, terwijl Vettel met zijn stop terugviel naar de zesde positie. In dezelfde ronde ging Bottas voorbij aan Albon voor de vierde positie.

In het vervolg van de race vonden er in de middenmoot nog wat positiewisselingen plaats, maar aan het front bleef de situatie ongewijzigd. Hamilton pakte daardoor de 84ste overwinning van zijn carrière en zijn vijfde in Abu Dhabi. Verstappen volgde op zo'n vijftien seconden van de winnaar op de tweede positie, terwijl hij zelf een marge van bijna 25 seconden had op nummer 3 Charles Leclerc.

De inhaalrace van Bottas vanaf P20 eindigde op de vierde positie, terwijl Vettel op de valreep nog voorbij Albon ging voor de vijfde plek. De Britse Thai eindigde op de zesde positie, terwijl Sergio Perez in de laatste ronde nog voorbij ging aan Norris voor P7. De laatste punten gingen mee met Daniil Kvyat en Carlos Sainz.