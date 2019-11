Marko en Verstappen complimenteren Gasly: "Hij heeft hier zijn klasse laten zien"

Het lastige seizoen 2019 heeft voor Pierre Gasly in Brazilië toch nog een mooie wending gekregen. De rit van de Toro Rosso-coureur naar P2 levert hem de nodige complimenten op van Helmut Marko.

Na een veelbelovend eerste volledige Formule 1-seizoen in 2018 mocht Gasly zich begin 2019 melden bij Red Bull Racing, waar hij de teamgenoot van Max Verstappen werd. Daar waar de Nederlander bij de meeste races voor de zomerstop op zijn minst meedeed om het podium, lukte dat Gasly eigenlijk nooit. De Fransman werd vervolgens in de zomerstop teruggezet naar Toro Rosso.

Sindsdien lijkt het weer beter te gaan bij Gasly en de bekroning voor zijn harde werk kwam in Sāo Paulo, waar hij zijn hoofd koel hield en knap tweede werd. "Pierre heeft hier zijn klasse laten zien", vertelde talentscout Helmut Marko na afloop van de race aan Canal Plus. "We weten dat hij het talent heeft en vandaag is daarvan het bewijs. Niemand zag dit aankomen en dit is een fantastisch resultaat. Iedereen is blij voor hem en we zullen het zeker vieren."

Verstappen 'wist' dat Gasly snel was

Het feest in het kamp van Red Bull was compleet, omdat Verstappen de race wist te winnen. Ook voor motorleverancier Honda was het een bijzonder moment, want voor het eerst sinds de Japanse Grand Prix van 1991 eindigden er twee door Honda aangedreven auto's op de eerste twee posities. De Nederlander stond na de race ook stil bij de prestatie van Gasly.

"Ik wist altijd al dat hij een erg snelle coureur was", vertelde Verstappen. "Ik denk dat het aan het begin van het jaar allemaal misschien niet zo gelopen is als had gemoeten voor Pierre, maar zoals je kan zien denk ik dat hij erg sterk is. Hij heeft zich opgericht bij Toro Rosso en zelfs voor deze race haalde hij al veel goede resultaten. Dit is dus een nog grotere motivatie."