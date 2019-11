Kwalificatie: Max Verstappen pakt pole position voor Grand Prix van Brazilië

Max Verstappen heeft de pole position voor de Grand Prix van Brazilië gepakt. De coureur van Red Bull Racing wist in een bijzonder spannende kwalificatie Sebastian Vettel en Lewis Hamilton met klein verschil voor te blijven.

Q1 – Problemen bezorgen Sainz laatste startpositie

Voorafgaand aan de kwalificatie had Carlos Sainz ongetwijfeld hoop op een plekje in Q3, maar al vroeg in de kwalificatie kon die hoop weer de ijskast in. Een technisch mankement zorgde ervoor dat de Spanjaard geen tijd kon rijden, waardoor hij zijn kwalificatie al na Q1 zag eindigen. Ook Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell en Robert Kubica konden na het eerste kwalificatiedeel al uitstappen.

De verschillen waren erg klein in Q1, waarin Verstappen de snelste tijd reed met een 1:08.232. De top 13 zat binnen een seconde, terwijl de top 16 door 1,1 seconden gescheiden werd. Kvyat miste daardoor Q2 op slechts 32 duizendsten. Achter Verstappen reed Charles Leclerc de tweede tijd, voor Alexander Albon, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel.

Q2 – Verstappen weer razendsnel, Haas F1 naar Q3

Net als in het eerste deel van de kwalificatie reed Verstappen de snelste tijd van de sessie tijdens Q2. Met zijn 1:07.503 was de Red Bull-coureur drie tienden van een seconde sneller dan Leclerc, die zijn rondetijd wel reed op de hardere medium compound. Op een halve seconde volgde Vettel op de derde positie, voor Hamilton en Albon. Verrassende plaatsing voor Q3 was er voor Haas F1-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen.

De verschillen waren wederom bijzonder klein tijdens het tweede deel van de kwalificatie. Lando Norris, Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi en Nico Hülkenberg grepen net naast plaatsing voor Q3: allen zaten ze binnen 63 duizendsten van de tiende positie, die bezet werd door Kimi Raikkonen. Ook voor Sergio Perez viel het doek na Q2.

Q3 - Verstappen met hattrick naar tweede pole position

In Q1 en Q2 was hij al de snelste en in Q3 voltooide Verstappen zijn missie: de Nederlander zette in zijn eerste run al de snelste tijd van iedereen neer en dook in de tweede run nogmaals onder zijn eigen tijd door. Met zijn 1:07.508 was Verstappen ruim anderhalve tiende sneller dan Sebastian Vettel en bijna twee tienden sneller dan Lewis Hamilton, die in zijn laatste ronde naar de derde plek opschoof.

Leclerc noteerde de vierde tijd, maar zal door een gridstraf vanaf P14 vertrekken. Bottas reed de vijfde tijd, voor Albon en Pierre Gasly. Romain Grosjean bekroonde een prima kwalificatie met de achtste positie, terwijl Kimi Raikkonen en Kevin Magnussen de top 10 afronden.