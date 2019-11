Steiner geeft toe: "Haas F1 kan na 2020 vertrekken uit Formule 1"

Na de onthulling van de reglementen voor 2021 is in ieder geval een deel van de puzzel voor dat seizoen gelegd, maar het is nog onduidelijk welke teams er dan rijden in de Formule 1. Ook van Haas F1 is dat nog onzeker, zo geeft Günther Steiner toe.

Haas F1 debuteerde in 2016 in de Formule 1 en sindsdien heeft het team zich al redelijk goed tussen de gevestigde namen kunnen positioneren. Vorig seizoen kende het Amerikaanse team een uitstekend seizoen waarin het vijfde werd in het kampioenschap, maar dit jaar verloopt het allemaal wat moeizamer. Het team heeft de VF-19 niet kunnen overmeesteren, waardoor ze nu op P9 in het kampioenschap staan.

Steiner benadrukte in Brazilië dat er nog geen knopen zijn doorgehakt over de toekomst van het team. "Ten eerste is het van niemand zeker dat ze hier in 2021 zijn, omdat er geen contracten getekend zijn. Het hangt niet van mij af wat we doen voor 2021, maar we kunnen de ontwikkeling hoe dan ook niet stoppen. We moeten door blijven gaan alsof we in de Formule 1 blijven."

Volgens Steiner wacht Haas F1 op een besluit van eigenaar Gene Haas. "In de afgelopen weken is er geen progressie geweest, maar ik hoop dat er volgende week nieuws is. Hij moet goed weten wat hij wil doen, dus daar wachten wij geduldig op. Het is een belangrijk besluit voor hem en ik begrijp dat hij de tijd nodig heeft om alles op een goede manier tegen elkaar af te wegen."

Volgend seizoen zal Haas F1 in ieder geval nog wel op de grid staan. Net als in de afgelopen drie seizoenen zullen Romain Grosjean en Kevin Magnussen het rijdersduo van de Amerikanen vormen.