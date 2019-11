VT2: Vettel nipt sneller dan Leclerc, derde tijd voor Verstappen

Ferrari heeft de tweede vrije training bovenaan de ranglijst afgesloten. Sebastian Vettel was uiteindelijk nipt sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. Op iets meer dan een tiende volgde Max Verstappen op de derde positie.

In tegenstelling tot de eerste vrije training ging de tweede oefensessie van start op een droog Interlagos. Dat zorgde ervoor dat de teams en coureurs hun gebruikelijke programma voor de rest van het weekend konden afwerken, iets wat in de eerste training niet mogelijk was op de opdrogende baan. In VT1 konden de coureurs slechts kort proeven aan de slicks, maar in VT2 zaten de niet gegroefde banden vanaf de start onder de bolides.

Ferrari snel op mediums en softs

Aanvankelijk kwamen de coureurs even de baan op met een van de hardere compounds. Valtteri Bottas trapte het bal af door een 1:10.812 te rijden op de harde banden, maar via snellere tijden van Verstappen, Lewis Hamilton en Leclerc kwam de snelste tijd in handen van Vettel, die op mediums een 1:09.570 reed. Die tijd bleef vervolgens staan, totdat de coureurs zich op het asfalt meldden voor een korte kwalificatie-simulatie.

Ook hier liet Ferrari zien dat zij het tempo nog kunnen bepalen. Leclerc dook als eerste onder de tijd van Vettel door een 1:09.238 te rijden, maar dat was uiteindelijk met miniem verschil niet voldoende voor de snelste tijd. Die eer ging uiteindelijk naar Vettel, die met een 1:09.217 slechts 21 duizendsten van een seconde sneller was dan zijn teamgenoot bij Ferrari.

Prima sessie voor Verstappen, niet voor Toro Rosso

Achter het duo van Ferrari volgde Verstappen op een prima derde positie. Ook het verschil met de Ferrari's zal hem waarschijnlijk niet ontevreden stemmen, want de Red Bull-coureur gaf iets meer dan een tiende toe op Vettel. Daarachter volgden Bottas en Hamilton op de plaatsen 4 en 5, gevolgd door de sterke Kevin Magnussen. Daniel Ricciardo sloot aan op P7, gevolgd door Kimi Raikkonen, Alexander Albon en Carlos Sainz.

Een vervelende oefensessie werd het voor Robert Kubica en Scuderia Toro Rosso. Al vroeg in de training crashte Kubica hard in de derde bocht, waarna zijn Williams met veel schade achterbleef. Problemen waren er bij zowel Daniil Kvyat als Pierre Gasly. Bij Gasly was er in ieder geval een technisch probleem, waarna bij Kvyat hetzelfde leek te gebeuren. De Rus spinde door dat probleem van de baan op hetzelfde punt als dat in VT1 bij Albon gebeurde.