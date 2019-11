VT1: Albon snelste en crasht op nat Interlagos, geen tijd voor Verstappen

Alexander Albon heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. De Britse Thai crashte in de slotfase nog wel. Max Verstappen reed geen tijd, maar toonde op slicks aan dat de omstandigheden verraderlijk waren.

De eerste vrije training op het Autodromo José Carlos Pace ging op kalme wijze van start en de reden daarvoor wat de staat van het asfalt. Voorafgaand aan de training regende het fors in Sao Paulo en dat zorgde ervoor dat de baan zeiknat was. Na enkele minuten kwamen de Ferrari-coureurs als eerste het asfalt op en later volgden een voor een de rest van de coureurs.

Na zo’n 20 minuten was Sainz de eerste die een tijd noteerde: hij reed een 1:22.149 op de full wets. Vervolgens dook Leclerc tot twee keer toe onder die tijd door, maar zij waren de enigen die in eerste instantie een tijd noteerden. Na ruim een half uur werd het echter droog genoeg voor intermediates en dat was voor de coureurs het sein om ook eens een tijd op de klokken te zetten.

Leclerc deed dat als eerste: hij verbeterde zijn snelste tijd naar 1:17.285 en dat deed hij dus op intermediates. Het duurde even voordat hij van de eerste positie verstoten werd, wat uiteindelijk gebeurde door teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitser dook twee tienden onder de tijd van Leclerc door, maar zelf zou hij de eerste positie niet lang vasthouden.

Valtteri Bottas klom namelijk naar de eerste positie toen hij zijn eerste rondetijd van de dag op de klokken zet. Dat deed hij door een 1:16.693 op de klokken te zetten. Die tijd werd vervolgens verbeterd door Alexander Albon, die via twee snelle tijden naar een 1:16.142. Dat bleek de snelste tijd op intermediates.

In de laatste minuten kwamen een aantal coureurs nog het asfalt op met slicks, maar daar bleek het op dat moment toch nog iets te glad en vochtig voor. Verstappen, die zich in de rest van de training eigenlijk niet liet zien, spinde op zijn slicks en dat gold ook voor Daniil Kvyat, die dat in de eerste bocht deed. Albon zorgde er echter voor dat de sessie vroegtijdig afgebroken moest worden door in de dertiende bocht de bandenstapel in te glijden.

De Red Bull-coureur sloot daardoor de training wel op de eerste positie af. Bottas volgde op de tweede positie, voor Vettel en Leclerc. Sainz eindigde de sessie op P5, voor Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Daniil Kvyat en Lando Norris. Vier coureurs reden geen tijd tijdens de training, onder wie Lewis Hamilton en Verstappen.