Williams maakt na Grand Prix Abu Dhabi coureurs voor 2020 bekend

Williams heeft al een paar jaar moeite met de bolide en kent veel tegenvallers. Het team is nog steeds zoekende en ook de coureurs keuze die het team moet maken is niet makkelijk. Het team kan kiezen voor geld of voor talent, maar geld is op dit moment hard nodig. Claire Williams ontkent dat de laatste deelnames van Nicholas Latifi aan boord van de FW42 in de eerste vrije trainingen van Mexico en de Verenigde Staten een duidelijke indicatie zijn.

Williams wil pas na de Grand Prix van Abu Dhabi bekend gaan maken wie er voor het team mogen rijden in 2020. "We hebben duidelijk gemaakt dat we onze coureurs voor 2020 pas na Abu Dhabi zullen aankondigen."

Met deze uitspraak heeft Claire Williams alle geruchten opgelost die de laatste dagen waren ontstaan als gevolg van de deelname van Nicholas Latifi aan de eerste vrije trainingen van Mexico en de Verenigde Staten ten nadele van Robert Kubica.

Na bevestiging dat Antonio Giovinazzi nog een seizoen de garage van Alfa Romeo Sauber met Kimi Raikkonen zal delen, evenals Alexander Albon, Pierre Gasly, Max Verstappen en Daniil Kvyat de duo's van Red Bull Racing en Toro Rosso zullen vormen, is alleen een plekje bij Williams beschikbaar in de Formule 1.

Nieuwe reglementen goede zet voor Williams

Claire Williams denkt ook dat de reglementen wel de goede kant in zullen gaan vallen voor het team. "Ik denk dat we vanuit ons perspectief verheugd zijn dat nieuwe voorschriften zijn goedgekeurd door de World Motoring Council. Ze zijn alles wat we vanuit verschillende perspectieven wilden zien, of technisch en duidelijker de financiële voorschriften die tegen 2021 zullen worden ingevoerd precies zijn waar we wilden zijn."