Haas F1 wil Kubica 'heel graag' aantrekken: "Moeten wel iets interessants bieden"

Haas F1 heeft serieuze interesse om Robert Kubica voor 2020 aan te trekken als test- en reservecoureur. Teambaas Günther Steiner beseft echter wel dat zijn team iets moet bieden dat de Pool perspectief geeft voor de toekomst.

Kubica keerde dit seizoen terug in de Formule 1, nadat hij tussen 2011 en 2018 acht seizoenen aan de kant stond vanwege verwondingen die hij opliep bij een crash tijdens een rally. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar kreeg dit jaar de kans bij Williams en hij scoorde in Duitsland weliswaar het enige punt van het team, maar over het algemeen legt Kubica het ruimschoots af tegen zijn jonge teamgenoot George Russell.

De Pool zal na afloop van het huidige seizoen echter vertrekken bij Williams en het is nog altijd onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Kubica gaf in een eerder stadium al aan graag te willen blijven racen, wat hij mogelijk wil combineren met een rol als test- en reservecoureur bij een Formule 1-team. Haas F1 lijkt daar wel oren naar te hebben, hoewel Steiner zich realiseert dat zijn team wel iets interessants moet kunnen bieden aan Kubica.

"Ik wil Robert heel graag aantrekken, maar ik moet hem wel iets bieden dat voor hem interessant is, ook in de context van de toekomst. We zouden graag zien dat Robert ons helpt de auto te ontwikkelen. We weten dat hij daar erg goed in is, omdat hij met een aantal van onze engineers gewerkt heeft tijdens zijn periode bij Renault. Iedereen schat zijn kunde wat dat betreft hoog in."

"Ik ben aan het onderhandelen met Kubica en ik hoop dat ik hem snel kan verwelkomen. De onderhandelingen zijn enorm complex, omdat er veel is dat bepaald moet worden en wij ervoor moeten zorgen dat we zijn beste optie zijn. Ik hoop de naam van onze derde rijder snel bekend te maken, maar ik zou zeggen dat het nu meer afhangt van de coureur dan van ons."