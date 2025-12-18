user icon
Bearman wil Hamilton opvolgen bij Ferrari: "Dat motiveert mij"

Bearman wil Hamilton opvolgen bij Ferrari: "Dat motiveert mij"

Oliver Bearman kende een uitstekend eerste jaar in de Formule 1 bij Haas. Langzamerhand vond de Engelsman zijn vorm, wist steeds meer punten te scoren en eindigde uiteindelijk boven teamgenoot Esteban Ocon in het klassement. Bearman wordt daarom ook nadrukkelijk in verband gebracht met Ferrari, waar hij in de academy zit. 

Door het sterke seizoen van Bearman en het slechte seizoen van Lewis Hamilton bij de Scuderia, wordt er steeds meer gesproken over een mogelijke transfer in 2027. Hamilton zal nog in 2026 uitkomen voor Ferrari, maar mag zich naar verluidt niet meer nog zo'n jaar zonder podiums permitteren. 

Bearman laat zich uit over Ferrari 

Bearman kwam al één keer eerder uit voor Ferrari in 2024. De Brit mocht tijdens de GP van Saoedi-Arabië invallen voor Carlos Sainz, die op dat moment in het ziekenhuis lag met een blindedarmontsteking. Bearman flikte het toen om een knappe zevende plaats binnen te hengelen in zijn eerste race in het rood. 

Met die ervaring hoopt Bearman nog vaker op de deur te kloppen om uiteindelijk bij Ferrari terecht te gaan komen. "Ik was al zeer gemotiveerd, en nu ik het eenmaal geproefd heb, ben ik nóg gedrevener", zo zei hij in de paddock in Abu Dhabi. "Het is wat me 's ochtends uit bed krijgt en me motiveert in het leven."

Bearman focust zich momenteel op Haas 

Met een Ferrari-stoeltje op het oog, zal Bearman in 2026 nog uitkomen voor Haas. Maar stiekem kijkt de Engelsman naar de situatie van zijn landgenoot Hamilton bij het steigerende paard. "Ik hoop dat ik het ooit zal bereiken." 

"Voorlopig rijd ik voor Haas en ik geniet er enorm van. Het is een fantastisch team en ik denk dat we samen grote dingen kunnen bereiken, met de hoop een toekomst in de Formule 1 te verdienen", concludeerde Bearman uiteindelijk. 

SennaDaSilva

Posts: 4.089

Denk dat ze bij Ferrari eerst heel hard gaan proberen Verstappen binnen te halen.
En anders doen ze nog een poging bij Russell. En dan pas Bearman.
Hoewel deze jongen een kans zou verdienen...

  • 1
  • 18 dec 2025 - 15:38
Reacties (3)

  • Flying Dutchman

    Posts: 2.942

    Als iemand me echt verrast heeft dan is het toch Bearman. Hij en Bortoleto waren wat mij betreft de beste rookies.

    • + 0
    • 18 dec 2025 - 15:58
    • koppie toe

      Posts: 5.053

      Alle rookies hebben mij verrast.
      Zelfs Colapinto, maar die was best.
      Vind Hadjar de beste rookie geweest.

      • + 0
      • 18 dec 2025 - 16:32

