Oliver Bearman kende een uitstekend eerste jaar in de Formule 1 bij Haas. Langzamerhand vond de Engelsman zijn vorm, wist steeds meer punten te scoren en eindigde uiteindelijk boven teamgenoot Esteban Ocon in het klassement. Bearman wordt daarom ook nadrukkelijk in verband gebracht met Ferrari, waar hij in de academy zit.

Door het sterke seizoen van Bearman en het slechte seizoen van Lewis Hamilton bij de Scuderia, wordt er steeds meer gesproken over een mogelijke transfer in 2027. Hamilton zal nog in 2026 uitkomen voor Ferrari, maar mag zich naar verluidt niet meer nog zo'n jaar zonder podiums permitteren.

Bearman laat zich uit over Ferrari

Bearman kwam al één keer eerder uit voor Ferrari in 2024. De Brit mocht tijdens de GP van Saoedi-Arabië invallen voor Carlos Sainz, die op dat moment in het ziekenhuis lag met een blindedarmontsteking. Bearman flikte het toen om een knappe zevende plaats binnen te hengelen in zijn eerste race in het rood.

Met die ervaring hoopt Bearman nog vaker op de deur te kloppen om uiteindelijk bij Ferrari terecht te gaan komen. "Ik was al zeer gemotiveerd, en nu ik het eenmaal geproefd heb, ben ik nóg gedrevener", zo zei hij in de paddock in Abu Dhabi. "Het is wat me 's ochtends uit bed krijgt en me motiveert in het leven."

Bearman focust zich momenteel op Haas

Met een Ferrari-stoeltje op het oog, zal Bearman in 2026 nog uitkomen voor Haas. Maar stiekem kijkt de Engelsman naar de situatie van zijn landgenoot Hamilton bij het steigerende paard. "Ik hoop dat ik het ooit zal bereiken."

"Voorlopig rijd ik voor Haas en ik geniet er enorm van. Het is een fantastisch team en ik denk dat we samen grote dingen kunnen bereiken, met de hoop een toekomst in de Formule 1 te verdienen", concludeerde Bearman uiteindelijk.