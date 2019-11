Horner geeft toe: "Albon grootste kanshebber op zitje bij Red Bull in 2020"

De kans lijkt aannemelijk dat Alexander Albon ook in 2020 de kleuren van Red Bull Racing verdedigt. Teambaas Christian Horner gaf dat na afloop van de eerste vrije training in de Verenigde Staten toe tegenover Sky Sports F1.

Albon debuteerde eerder dit jaar in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso, maar al na twaalf races kreeg de Britse Thai promotie. Vanaf de Grand Prix van België mocht hij als vervanger van Pierre Gasly instappen bij het in Milton Keynes gevestigde Oostenrijkse team en tot dusver doet hij het daar prima. In zijn eerste zes races eindigde hij iedere keer in de top zes en scoorde Albon meer punten dan Max Verstappen.

De Nederlander is zeker van zijn plek bij Red Bull Racing voor 2020, maar het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot gaat worden. De strijd gaat tussen de drie overige coureurs die de energiedrankjesmaker dit jaar inzet: Albon, Gasly en Daniil Kvyat. Dat gaf Dr. Helmut Marko toe in gesprek met Motorsport-Magazin.com. Toch lijkt er wel een favoriet te zijn voor het stoeltje.

In Austin gaf Horner toe dat Albon de grootste kanshebber is op het plekje naast Verstappen. "Hij kan het plekje alleen nog verliezen. Hij zit momenteel in dat stoeltje en hij doet het goed. We hebben nog wat tijd tot het einde van het jaar. Alle coureurs staan voor volgend seizoen onder contract, dus we hoeven geen haast te maken. Iedereen is wel onder de indruk van hoe hij tot nu toe gepresteerd heeft."