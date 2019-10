Max Verstappen verklaart waarom Red Bull afgelopen jaren sterk was in Mexico

De afgelopen twee seizoenen wist Max Verstappen de Grand Prix van Mexico te winnen. De coureur van Red Bull Racing weet waardoor dat mogelijk was: de combinatie van chassis en krachtbron werkte bijzonder goed op hoogte.

Mexico-Stad is de afgelopen twee jaar het domein geweest van Verstappen. Zowel in 2017 als in 2018 wist de Nederlander op overtuigende wijze de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez te winnen. Op papier lijkt dat circuit niet perfect te zijn voor Red Bull: het heeft twee zeer lange rechte stukken, waar het team fors in het nadeel was met de Renault-motor.

Het Mexicaanse circuit ligt echter op ruim 2000 meter boven zeeniveau en dat zorgt voor iets andere wetten. De auto's genereren minder neerwaartse druk, terwijl de luchtweerstand ook minder wordt. Red Bull produceerde steevast een ijzersterk chassis dat veel grip bood en daarmee legde het team volgens Verstappen de basis voor de zeges. Ook deelt hij een compliment uit aan voormalig motorleverancier Renault.

"De auto had altijd goede mechanische grip, en met een positieve noot moet ik zeggen dat de Renault-motor hier altijd heel degelijk was. Je moet ze natuurlijk wel de credits geven als het werkt. Dit jaar weten we vanaf de kant van Honda nog niet hoe competitief we gaan zijn, maar laten we de trainingen afwachten. Dit jaar zal het in ieder geval een stukje lastiger zijn, want in vergelijking met Mercedes en Ferrari liggen we dit jaar niet zo ver voor qua chassis."

Verstappen hoopt dit weekend zijn hattrick aan zeges in Mexico te voltooien, maar de Nederlander weet niet of dit ook echt tot de mogelijkheden behoort. In de kwalificatie vreest hij vooral de topsnelheid van Ferrari, dat sinds de zomerstop vijf uit vijf scoort als het gaat om pole positions.