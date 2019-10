F1 Commission akkoord met naamswijziging Toro Rosso naar Alpha Tauri

Scuderia Toro Rosso zal vanaf 2020 officieel onder een andere naam op de grid staan. Volgens Autosport is de F1 Commission akkoord gegaan met de verandering van de naam naar Scuderia Alpha Tauri.

Sinds het seizoen 2006 rijdt Red Bull met twee teams in de Formule 1: vanaf 2005 staat Red Bull Racing aan de start, terwijl een jaar later Scuderia Toro Rosso op de grid kwam. Het Italiaanse team kwam voort uit een overname van Minardi, dat in 1985 haar debuut maakte in de Formule 1. Tijdens het Grand Prix-weekend in Rusland werd duidelijk dat Red Bull van plan was om de naam van Toro Rosso te veranderen.

De producent van energiedrank wilde de naam Toro Rosso, de Italiaanse vertaling van Red Bull, eind 2019 uit de Formule 1 laten verdwijnen en vervangen door Alpha Tauri. Dat is de naam van het modemerk dat Red Bull in 2016 op de markt bracht. De F1 had al goedkeuring gegeven voor de verandering en volgens Autosport is de wijziging nu ook door de F1 Commission goedgekeurd.

Door de naamsverandering van Toro Rosso zijn er in twee seizoenen tijd drie teamnamen veranderd. In 2019 stonden er ook al twee teams met een nieuwe naam aan de start: Sauber ging over in Alfa Romeo Racing, wat net als bij Toro Rosso/Alpha Tauri alleen een naamswijziging betreft. Force India ging eind vorig jaar over in Racing Point, wat voortkomt uit het feit dat het Indiase team overgenomen werd door een Canadees consortium.