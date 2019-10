VT2: Bottas blijft Hamilton en Verstappen voor in afsluitende training

Ook in de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Japan heeft Valtteri Bottas de snelste tijd gereden. De Mercedes-coureur bleef teamgenoot Lewis Hamilton een tiende voor, terwijl Max Verstappen op een kleine drie tienden de derde tijd reed.

Vanwege de aankomende tyfoon, die Japan in de loop van zaterdag zal bereiken, is besloten om alle activiteiten van de zaterdag op Suzuka te annuleren. Dat zorgt ervoor dat de derde vrije training niet doorgaat en de kwalificatie pas op zondag plaatsvindt. VT2 was daarom voor de teams en coureurs het laatste moment om zich voor te bereiden op de zondag, die met de kwalificatie 's ochtends nog belangrijker wordt.

Net als in de eerste vrije training kwamen de coureurs al snel de baan op voor hun eerste ronden, waarbij de focus in de eerste helft van de sessie op de wat snellere tijden lag. Sebastian Vettel opende het bal door op mediums een 1:30.203 te rijden, maar Bottas dook met een 1:29.469 alweer fors onder die tijd door. Ook de Fin van Mercedes reed zijn tijd op de middelste bandencompound.

Mercedes overtuigt, maar gat is niet groot

Daarna volgde voor de meeste coureurs een tripje naar de pits, waar ze uitgerust werden met een setje van de zachtste banden die Pirelli meegnomen heeft naar Suzuka. Wederom was het Vettel die naar de snelste tijd kwam, maar zijn 1:28.392 bleek uiteindelijk niet genoeg voor een plekje in de top 3. Dat lukte de Mercedes-coureurs wel: Hamilton reed eerst een 1:27.8, waarna Bottas een tiende onder die tijd door ging. De Fin spinde daarvoor wel even bij het opkomen van het rechte stuk.

In de tweede helft van de training werd de focus verlegd naar het rijden van lange runs en racesimulaties, om optimaal voorbereid aan de start van de race te kunnen staan. Dat hield ook in dat er weinig spectaculairs gebeurde. Bottas sloot de laatste vrije training op Suzuka dus als snelste af, op een tiende gevolgd door Lewis Hamilton en met Verstappen als nummer 3 op een kleine drie tienden.

In de absolute slotfase ging Charles Leclerc nog voor een snelle ronde, die hem uiteindelijk op P4 bracht. Teamgenoot Vettel was de nummer 5, voor Alexander Albon en wederom Carlos Sainz. Sergio Perez, Pierre Gasly en Lando Norris sloten de top tien af.