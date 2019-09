George Russell: "Ik wil in 2020 de snelst mogelijke coureur naast mij hebben"

George Russell krijgt in 2020 in ieder geval een nieuwe teamgenoot bij Williams. Het maakt de Brit niet uit wie dat wordt, hoewel hij absoluut open staat voor een uitdagende, ervaren teamgenoot als Nico Hülkenberg.

In zijn eerste Formule 1-seizoen kan Russell weinig potten breken met Williams, maar desalniettemin maakt hij een goede indruk. De Formule 2-kampioen van vorig jaar presteert consistent beter dan teamgenoot Robert Kubica, die na dit seizoen gaat vertrekken. Dat houdt in dat het Britse team op zoek moet naar een nieuwe coureur, die men waarschijnlijk vindt in Nicholas Latifi of Hülkenberg.

Voor Russell maakt het niet uit wie zijn teamgenoot wordt in 2020. Het liefst ziet hij de snelst mogelijke optie plaatsnemen in het stoeltje naast hem. "Mijn voorkeur gaat naar de snelst mogelijke rijder. Ik doe mijn best om te bewijzen wat ik tegenover iedereen kan doen en ik wil opnieuw de kans om dat te laten zien. Uiteindelijk ligt mijn focus echter wel bij mezelf, mijn werk en mijn engineers."

"Ik voel me klaar om de controle te hebben en het team te leiden als er een rookie naast mij komt, maar tegelijkertijd vind ik het ook prima als er een ervaren coureur met goede reputatie zoals Hülkenberg zou komen. Ik weet zeker dat ik dingen van hem kan leren, maar het geeft mij ook een goede kans om te laten zien wat ik kan", vertelde Russell in Rusland.

Motiveren team 'onderdeel van werk als coureur'

Zelf geeft hij aan klaar te zijn voor een leidende rol binnen Williams en teambaas Claire Williams gaf in Singapore al aan dat zij Russell daar ook klaar voor acht. De coureur in kwestie is zelf echter van mening dat het bij zijn taken als coureur hoort om het team gemotiveerd te houden. "Het is aan de coureur om het team te bouwen en ze gemotiveerd te houden."

"Dat geldt vooral voor je eigen engineers, omdat je een relatie moet opbouwen. In de Formule 1 gebeurt dat gewoon op grotere schaal. Ik werd hard en zit misschien wel meer dagen in de fabriek dan iedere andere coureur. Ik probeer op de simulator de auto te ontwikkelen en me voor te bereiden op het weekend, spendeer tijd met de engineers en dat zie ik als onderdeel van mijn rol als coureur."