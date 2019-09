Overzicht: De gebruikte motorelementen per coureur na Singaporese Grand Prix

Er waren opvallend weinig motorwissels afgelopen weekend in Singapore. Alleen Daniel Ricciardo en Daniil Kvyat wisselden gedurende het weekend motorelementen.

Voor Kvyat was de motorwissel noodzakelijk, nadat hij in de derde vrije training tegen een olielek aan was gelopen. Scuderia Toro Rosso en Honda besloten daarop om de krachtbron uit de bolide te halen en een andere in de auto te zetten. Dit leverde de Rus echter geen gridstraf op, omdat hij vanaf de kwalificatie gebruik ging maken van een motor die hij eerder dit seizoen al gebruikt heeft.

Een gridstraf was er wel voor Ricciardo. De Renault-coureur wisselde na de kwalificatie naar zijn vierde MGU-K en Control Electronics, wat hem een gridstraf van tien posities opleverde. Veel merkte hij daar niet van: nadat hij uit de uitslag van de kwalificatie gehaald werd, moest hij de race hoe dan ook vanaf de laatste plek starten.

In de onderstaande tabel is een overzicht te zien van de motorelementen die de coureurs dit seizoen tot nu toe gebruikt hebben.

Overzicht gebruikte motorcomponenten 2019