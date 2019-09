Pierre Gasly is gestopt met het lezen van 'onzinreacties' over zijn toekomst

Pierre Gasly verving eerder dit jaar Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing, maar hij werd door matige prestaties teruggezet naar het team van Toro Rosso. Zelf is hij gestopt met het lezen van reacties op waar zijn toekomst ligt.

In de eerste races na de zomerstop heeft Gasly het ook niet al te makkelijk bij het broertje van Red Bull Racing. Ondanks dat de Fransman het niet te makkelijk heeft, denkt hij zelf dat hij nog steeds in de race is voor het stoeltje naast Max Verstappen voor volgend seizoen. Nico Hülkenberg wordt ook genoemd als vervanger, maar het Red Bull-kamp liet al eerder weten dat het een coureur uit eigen opleiding wordt.

In Singapore vertelde Helmut Marko dat Daniil Kvyat niet in de race is voor het stoeltje bij Red Bull Racing in 2020, die momenteel wordt bezet door Alexander Albon, De adviseur van Red Bull Racing bevestigde dat Gasly nog steeds een kandidaat was ondanks zijn recente degradatie. De Thaise rookie werd door de grote broer opgeroepen na de matige prestaties van Gasly.

De Fransman werkt nu aan het herwinnen van zijn vertrouwen bij Toro Rosso. In de media gaan geruchten rond dat Gasly heel goed zou kunnen terugkeren naar Red Bull voor 2020, al is hij daar zelf niet zo mee bezig. "Eerlijk gezegd ben ik gestopt met het lezen van opmerkingen over mijn toekomst," zei hij. “Er was te veel onzin te lezen. Ik moet me concentreren op het werken met het team. Ik ben blij met hoe alles zich ontwikkelt en de resultaten die ik behaal met Toro Rosso. Laten we kijken wat Red Bull uiteindelijk beslist over het stoeltje", voegde Gasly eraan toe.

Er zijn nog een aantal stoeltjes niet bevestigd voor het volgende seizoen. Nico Hülkenberg is bijvoorbeeld een coureur die nu langs het aas lijkt te graaien, na dat hij bij Renault aan de kant is gezet. Hulkenberg wordt benoemd om in aanmerking te komen voor het stoeltje bij Red Bull Racing, zelf noemt hij het "onrealistisch". Het is in ieder geval zeker dat Red Bull Racing-coureur Max Verstappen ook volgend jaar voor het team rijdt.