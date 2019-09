Hulkenberg: "Jammer dat ik mijn stoel bij Renault verlies"

Nico Hulkenberg zegt dat het jammer is dat hij zijn stoeltje bij Renault voor het seizoen 2020 heeft verloren. Het team gevestigd in Enstone kondigde op donderdag aan dat Esteban Ocon volgend jaar zijn plaats naast Daniel Ricciardo zou innemen en dat de Fransman een contract voor 2 jaar heeft getekend.

Hulkenberg kwam in 2017 bij het team toen het een jaar later terugkeerde naar de Formule 1, na de volledige overname van de moeilijke Lotus-outfit aan het eind van 2015.

Doelen niet bereikt

Na drie jaar zal Hulkenberg het team verlaten en heeft nu zijn zinnen gezet op een ander stoeltje in de F1, met Haas de meest waarschijnlijke bestemming. De Duitser zei in de paddock van Spa-Francorchamps tegen GPToday.net: "Het is jammer dat de reis met Renault na dit seizoen zal eindigen, vooral omdat we onze doelen nog niet hebben kunnen bereiken."

"We hadden gehoopt dit seizoen weer een stap vooruit te kunnen zetten, maar dat is helaas nog niet gelukt. Het is bekend dat de keuze van de coureurs niet alleen over prestaties gaat, het is een hele reeks factoren. Maar zo is het nu eenmaal. We hadden het vast allemaal graag anders gezien, maar toch zal ik me blijven focussen en proberen het maximale succes voor ons team te bereiken in de resterende races!"

"Met het oog op 2020 heb ik er alle vertrouwen in dat ik een goede oplossing kan vinden, maar er valt op dit moment niets aan te kondigen."

In het kampioenschap staat Hulkenberg op plaats 14 met 17 gescoorde punten. Teamgenoot Ricciardo staat op plaats 11 met 22 punten op dit moment.