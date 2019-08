BREAKING: Albon per direct vervanger van Gasly bij Red Bull Racing

Pierre Gasly is zijn plek bij Red Bull Racing kwijt. De Fransman wordt per direct vervangen door Toro Rosso-coureur Alexander Albon, die bij de Belgische Grand Prix voor het eerst in dienst van het Oostenrijkse team gaat rijden.

Gasly beleefde tot nu toe een lastig seizoen. Al enkele weken gingen er steeds luider wordende geruchten dat hij het einde van het seizoen niet zou halen bij Red Bull en die vermoedens zijn nu dus bevestigd. In Duitsland vertelden Christian Horner en Helmut Marko nog dat een wisseling van de wacht er niet zou komen, maar na het dramatische optreden in Hongarije krabbelden ze beide al terug.

Vanaf de Belgische Grand Prix gaat Albon dus bij Red Bull Racing rijden. Hij wordt daar de teamgenoot van Max Verstappen, die dit jaar een fabelachtig seizoen rijdt. Gasly zal de omgekeerde weg gaan bewandelen en na een avontuur van 12 races terugkeren bij Scuderia Toro Rosso. Het team kondigde aan 'de prestaties van Alex in de komende negen races te evalueren om een goede keuze te maken voor wie er in 2020 de teamgenoot van Max wordt'.

Debutant Albon rijdt keurig debuutseizoen

Albon maakte in Australië zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso. De Britse Thai werd vorig jaar derde in het Formule 2-kampioenschap en maakte in de eerste twaalf races een prima indruk door weinig fouten te maken. In Duitsland had hij zijn beste race tot nu toe: in de regenachtige omstandigheden maakte hij een sterke indruk, maar een beetje pech met de strategie zorgde ervoor dat hij uiteindelijk zesde werd.

Anderzijds beleefde Gasly tot dusver een rampseizoen. De Fransman werd na ruim een seizoen bij Toro Rosso overgeheveld naar Red Bull Racing, maar dat verliep niet goed. Hij kwam consistent tekort op teamgenoot Verstappen, met als dieptepunt de races in Oostenrijk en Hongarije. In beide races wist Verstappen hem op een ronde te zetten. De race in Hongarije bleek tevens de druppel te zijn om Gasly te vervangen.

Het is niet voor het eerst dat Red Bull Racing halverwege het seizoen ingrijpt en coureurs wisselt. De vorige keer dat het gebeurde, was in 2016. Na de Russische Grand Prix moest Daniil Kvyat het veld ruimen bij het team, waar hij vervangen werd door Verstappen. Opvallend genoeg is diezelfde Kvyat vanaf de komende race de teamgenoot van Gasly.