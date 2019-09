Kvyat blijft in 2020 bij Toro Rosso, Gasly of Albon teamgenoot Verstappen

Daniil Kvyat lijkt zich op te mogen maken voor nog een seizoen in dienst van Scuderia Toro Rosso. Tegenover Sky Sports F1 liet Helmut Marko weten dat Alexander Albon en Pierre Gasly gaan uitmaken wie er bij Red Bull Racing zal rijden.

Kvyat keerde dit jaar terug in de Formule 1, nadat hij voor het einde van het seizoen 2017 uit het programma van Red Bull gegooid werd. In 2018 was hij daarom ontwikkelingsrijder bij Ferrari. Bij zijn terugkeer in de sport heeft de Rus indruk gemaakt, want in Duitsland scoorde hij de derde podiumplaats van zijn carrière door derde te worden. Voor Toro Rosso was dat de tweede podiumplaats ooit.

Het is echter niet genoeg om een terugkeer bij Red Bull Racing te bewerkstelligen. Volgens Marko gaat dat plekje naar Gasly of Albon, die Gasly vanaf de Belgische Grand Prix vervangt bij Red Bull. "Na Mexico zullen we het evalueren. Het plekje van Kvyat is bevestigd, in ieder geval intern. Het gaat dus tussen Gasly en Albon."

De uitleg van Marko lijkt te bevestigen dat Red Bull vasthoudt aan haar filosofie om coureurs door te laten groeien. Teambaas Christian Horner vertelde vrijdag al dat er geen interesse is om Nico Hülkenberg aan te trekken voor 2020. In het kampioenschap staat Red Bull momenteel derde. De achterstand op nummer 2 Ferrari is met nog zeven races te gaan 85 punten.