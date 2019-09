Grand Prix van Singapore: Eerste zege van 2019 voor Vettel, Verstappen derde

Sebastian Vettel heeft in Singapore eindelijk een einde weten te maken aan meer dan een jaar zonder zege. De Ferrari-coureur ging door een vroege pitstop naar de leiding en kwam vervolgens niet meer in de problemen. Charles Leclerc werd tweede, Max Verstappen pakte de derde podiumplaats.

De start van de twaalfde Singaporese Grand Prix verliep rustig. Alle coureurs uit de top 6 kwamen goed weg, waardoor Leclerc de leiding wist te behouden voor Hamilton, Vettel, Verstappen, Valtteri Bottas en Alexander Albon. Daarachter ging het in bocht 5 fout met Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. De coureurs van McLaren en Renault kwamen met elkaar in aanraking, wat ervoor zorgde ze de pits moesten bezoeken met een lekke band.

Aan het front begon de wedstrijd zich langzaam te settelen, waarbij het opvallend was dat de top 6 in een lint achter elkaar aan bleef rijden. Iedereen leek zich bezig te houden met het sparen van banden, waardoor de onderlinge gaten in de top 6 niet echt groter werden dan zo’n anderhalve seconde. Intussen kon nummer 7 Lando Norris in de openingsfase ook redelijk aanhaken op zo’n drie seconden van Albon.

Strategische keuzes zetten top 5 op zijn kop

Buiten een aantal fraaie inhaalacties van Daniel Ricciardo gebeurde er in de eerste achttien ronden niet veel, maar in ronde 19 werd de race langzaam op zijn kop gezet. Vettel en Verstappen kozen er als eerste van de toppers voor om hun verplichte pitstop te maken en dat bleek een uitstekende zet te zijn. Toen Leclerc een ronde later zijn stop maakte, kwam de Monegask achter zijn teamgenoot terug op de baan.

Mercedes koos er met Hamilton juist voor om langer buiten te blijven en dat bleek niet de juiste keuze. De Brit lag voor de stops tweede, maar viel terug naar de virtueel vierde positie. Op dat moment zorgde Giovinazzi voor een heugelijk feitje door als eerste coureur die niet bij Ferrari, Mercedes of Red Bull rijdt aan de leiding te rijden dit jaar. Na zijn stop nam Vettel het heft in handen, voor Leclerc en Verstappen.

Drie safety cars in korte tijd

In ronde 36 kwam er een einde aan de race van George Russell. De Brit liet niet veel ruimte aan Grosjean, waarna hij door een botsing in de muur eindigde. Dat veroorzaakte de eerste safety car van de race, waarna in ronde 41 de race hervat werd. Slechts drie ronden later volgde er wederom een safety car, omdat Sergio Perez zijn Racing Point op de baan stil moest zetten.

De volgende hervatting kwam in ronde 48, waarbij in de middenmoot veel duels uitgevochten werden. Een aantal coureurs reed op een setje oude banden, terwijl een aantal concurrenten wel op nieuwe banden reden. Winnaars waren onder andere Pierre Gasly en Nico Hülkenberg, terwijl Kimi Raikkonen de grote verliezer werd. De Fin viel eerst terug en daarna maakte een te enthousiaste inhaalactie van Daniil Kvyat een einde aan zijn race maakte in ronde 50.

Wederom volgde er een safety car, die in de 52ste ronde weer naar binnen kwam, waarna de laatste tien ronden weer in kalmer vaarwater terecht kwam. Vettel reed de race beheerst uit en pakte zodoende voor het eerst sinds de Grand Prix van België in 2018 de zege. Leclerc kon in de slotfase niet echt een vuist maken en moest daardoor genoegen nemen met de tweede plaats.

Verstappen moest zich in de slotfase nog verdedigen ten opzichte van Hamilton, maar in de laatste ronden kon de Mercedes-coureur geen echte aanval plaatsen. Verstappen mocht dus mee naar het podium, met Hamilton op P4 en Bottas op de vijfde plek. Albon werd net als in Italië zesde, met Norris en Gasly als zevende en achtste. De laatste punten waren voor Nico Hülkenberg en Giovinazzi.