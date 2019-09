Max Verstappen en co vinden nieuwe kwalificatieformat een "stom idee"

De FIA heeft een plan voorgelegd om het kwalificatieformat te gaan veranderen in een kwalificatie-race. Tijdens vergaderingen met Liberty Media en de FIA in Singapore bespraken teambazen de mogelijkheid om het huidige format te schrappen en een mini-race op zaterdag in te voeren.

In 2020 zal er mogelijk tijdens twee of drie races geëxperimenteerd worden met een kwalificatierace, waarna volledige invoering in 2021 moet volgen als het systeem blijkt te werken. De startvolgorde voor de sprintrace zou de omgekeerde kampioenschapsvolgorde zijn, waarbij de resultaten vervolgens de grid voor de Grand Prix van zondag bepalen.

Nieuwe format maakt deel uit van discussies

De FIA en Liberty Media hebben veel plannen en ideeën om de Formiule 1 spannender te maken. Zo proberen ze het veld dicht bij elkaar te krijgen, zodat de fans nog meer spektakel te zien krijgen. Jean Todt vertelde dat het nieuwe format een van de ideeën is en dat het een onderdeel kan worden om sport te verbeteren. "Het maakt deel uit van de discussies over hoe de sport te verbeteren en aantrekkelijker te maken", zegt FIA-president Todt tegen L’Equipe. "We overwegen altijd nieuwe ideeën, maar ik zou zeggen dat het werk in uitvoering is. Er is nog geen beslissing genomen”, zo voegde hij toe.

Nog veel vraagtekens

Er wordt echter aangenomen dat de teams het in principe eens zijn dat het nieuwe formaat in 2020 en zal op drie Grand Prix moet worden getest. Er zijn nog wel een aantal vragen over het idee. Racing Point-baas Otmar Szafnauer zei in Singapore: "Er zijn nog veel vraagtekens. Wat gebeurt er als je crasht in de kwalificatierace? We zouden meer reserveonderdelen nodig hebben, maar wie betaalt dat? Het gebruik van de motor en de banden zou ook veranderen."

Coureurs vinden kwalificatierace niets

De teambazen lijken geïnteresseerd te zijn in het idee, maar de Formule 1-coureurs zien het niet zo zitten en vinden het huidige format goed. Lewis Hamilton zei: "Mensen die dit soort dingen voorstellen, weten niet echt waar ze het over hebben." Sebastian Vettel voegde eraan toe: "Ik vind het complete onzin om eerlijk te zijn. Ik weet niet welk genie daarmee is gekomen, maar het is niet de oplossing. Als je dingen wilt verbeteren, moeten we het veld dichter bij elkaar leggen en beter racen."

Max Verstappen reageerde ook op het idee om het format te veranderen. De 21-jarige Red Bull Racing-coureur laat zijn mening altijd duidelijk zien of horen en zei: "Ik vind het een stom idee." De teamgenoot van Max Verstappen Alexander Albon is ook tegen de omgekeerde volgorde van de sprintrace op zaterdag en zegt: "Ik weet zeker dat Williams het leuk vindt! Eerlijk gezegd weet ik niet waarom we het nodig hebben. Ik denk dat een betere manier om de andere teams meer kansen te geven, is om het prijzengeld gelijkmatiger te verdelen."

George Russell reageerde voor Williams en was het ermee eens: “Het zou oneerlijk zijn als iemand die het verdient om vooraan te staan, wordt opgehouden of de auto beschadigt terwijl hij door het veld rijdt. Ik denk dat we in de Formule 1 moeten kijken naar het verschil in snelheid tussen de auto's voordat we kijken naar manieren om zo leuke wedstrijden neer te zetten voor de fans."

McLaren staat open voor discussies rondom nieuwe format

McLaren-baas Andreas Seidl, die een goede seizoenstart heeft met het team, vertelde het volgende over het nieuwe idee: "Ik zou zeggen dat het op dit moment niets meer is dan een idee. Bij McLaren zijn we klaar voor de discussie over het nieuwe format. Zolang iets de basisprincipes van de Formule 1 niet schaadt, moet iedereen in de paddock openstaan voor een discussie. "