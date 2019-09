Formule 1 experimenteert in 2020 mogelijk twee of drie keer met kwalificatieraces

De Formule 1 gaat in 2020 mogelijk toch nieuwe formats voor het weekend uitproberen. De verandering heeft betrekking op de kwalificaties en in twee of drie raceweekenden zou er geëxperimenteerd worden met nieuwe ideeën, zo heeft GPToday.net vernomen.

Het huidige format met drie kwalificatiedelen wordt al sinds 2006 gebruikt in de Formule 1. In 2016 werd kortstondig geëxperimenteerd met een nieuw format waarbij iedere negentig seconden een coureur afviel, maar na het debacle daarvan werd besloten terug te gaan naar de opzet die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. In 2020 komt daar mogelijk verandering in.

Tijdens de Strategy Group-meeting van afgelopen donderdag in Genève werd er namelijk gesproken over de introductie van kwalificatieraces. De precieze details van het plan zijn nog onbekend, maar het is wel duidelijk dat er het nodige moet gebeuren om het plan tot uitvoering te laten komen. Voor een verandering aan de opzet van het weekend in 2020 zouden de team namelijk unaniem in moeten stemmen met het voorstel.

Een bron meldde aan GPToday.net dat het idee is om in tijdens twee of drie races te experimenteren met de kwalificatierace. Deze Grands Prix zouden op verschillende continenten plaats moeten vinden. De duur van de race zou ongeveer een uur moeten bedragen, waarna de uitslag bepalend is voor de grid op zondag.

Onduidelijk hoe grid op zondag bepaald wordt

Toch zijn er nog een aantal vraagtekens. Het is nog niet duidelijk of de reversed grid alleen toepassing heeft op de top 8, zoals bijvoorbeeld in de Formule 2 het geval is, of dat de hele grid op zijn kop wordt gegooid. Ook wordt er nog gekeken naar andere manieren om de grid van zondag te bepalen. Daarnaast zijn de teams bang dat een kwalificatierace leidt tot hogere kosten, doordat de kansen op schade in zo'n race groter zijn dan in een normale kwalificatie.

De teams hebben nog geen besluit genomen over de invoering van de kwalificatierace. In de komende periode zullen ze uitvoerige simulaties uitvoeren om te kijken wat het effect van de kwalificatierace is op zowel het sportieve aspect als op het financiële deel van het plaatje.