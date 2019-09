Honda looft 'sterke prestatie' Verstappen tijdens kwalificatie in Singapore

De tevredenheid was na de kwalificatie in Singapore ver te zoeken bij Red Bull Racing en Max Verstappen, maar technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda looft de 'sterke prestatie' van de Nederlander.

Daar waar verwacht werd dat Red Bull Racing in Singapore mee kon doen om de pole position, zat er voor Verstappen niet meer dan een vierde plek op de grid in. Op de vrijdag zat hij er nog goed bij, maar op zaterdag moest hij zijn meerdere erkennen in de Ferrari's en Lewis Hamilton. Desondanks is Tanabe tevreden over de prestatie van de Nederlander.

"Verstappen liet wederom een sterke prestatie zien, waarmee hij de hoogstgeplaatste Honda-coureur werd. Wederom verzekerde hij zich van een plek op de tweede startrij." Er was tevens tevredenheid bij Tanabe over de kwalificatie van Alexander Albon, die zich op de zesde positie kwalificeerde. "Ook de prestatie van Albon was solide, zeker als je bedenkt dat het zijn eerste bezoek aan het circuit was."

Kvyat 'had pech' met olielek in VT3

In de derde vrije training was er wederom een probleem voor Daniil Kvyat. De Toro Rosso-coureur kon vrijwel de hele sessie niet in actie komen nadat er een olielek geconstateerd werd. Ook tijdens de Italiaanse Grand Prix was er een olielek bij Kvyat, die daardoor uitviel op Monza. Volgens Tanabe was de doorgevoerde motorwissel de beste optie om Kvyat aan de start van de kwalificatie te krijgen.

"Kvyat had pech vandaag. Zijn auto had een olielek, wat veroorzaakt werd door een probleem tussen het chassis en de power unit bij de start van VT3. De beste optie was om de motor te wisselen, zodat Daniil op normale wijze aan Q1 kon beginnen. Zondag kan van alles gebeuren, zoals altijd op een stratencircuit, dus we zullen ons zo goed mogelijk voorbereiden op alles wat er kan gebeuren."