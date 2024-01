Kvyat droomt van F1-comeback: "Waarom niet?"

Daniil Kvyat rijdt al geruime tijd niet meer in de Formule 1. De Russische coureur reed in 2020 zijn laatste Grand Prix en sindsdien staat hij aan de zijlijn. Toch stopt hij niet met dromen, Kvyat geeft toe dat hij nog altijd hoopt op een comeback in de koningsklasse.

Sinds 2020 heeft Kvyat geen Grand Prix meer gereden. Hij fungeerde daarna nog wel eventjes als reservecoureur van Alpine, maar een terugkeer behoorde nooit serieus tot de mogelijkheden. In de afgelopen jaren reed hij in veel verschillende klassen, hij nam in 2022 zelfs deel aan een aantal NASCAR-races. Dit jaar gaat hij onder de Italiaanse vlag rijden in het WEC voor het fabrieksteam van Lamborghini, maar de Formule 1 blijft altijd in zijn hoofd zitten.

Kvyat is zijn oude vrienden bij Red Bull namelijk nog lang niet vergeten. Hij droomt van een comeback en daar doet hij niet geheimzinnig over op de site van de Formule 1: "Ik heb af en toe contact met Helmut Marko. Ik heb onlangs ook met Franz Tost gesproken en we gaan skiën nu hij met pensioen is. Ik blijf de Formule 1 altijd in de gaten houden. Uiteindelijk kun je altijd zien, dat er bij mij een beetje een Formule 1-stijl in zit. Het is voor mij het makkelijkste om weer in een F1-auto te springen. Als ik ooit terugkeer, is het een Hollywood-scenario! Maar waarom niet?"