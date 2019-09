VT3: Toptijd voor Leclerc in Singapore, Verstappen slechts zesde

Charles Leclerc heeft de snelste tijd gereden in de derde en laatste vrije training in Singapore. De Ferrari-coureur perste er een 1:38.192 uit, waarmee hij Lewis Hamilton twee tienden voorbleef. Sebastian Vettel was de nummer 3, terwijl Max Verstappen niet verder dan P6 kwam.

De derde en afsluitende voorbereidende training op de kwalificatie en race in Singapore werd verreden in de schemering. Na een rustige eerste tien minuten met installatieronden gingen de coureurs in de resterende 50 minuten voor het rijden van snelle tijden. Mercedes opende de sessie op de zachte banden, waarbij Hamilton met een 1:40.320 de snelste tijd tot dan toe reed.

De Ferrari’s besloten echter meteen om op de softs naar buiten te gaan en dat was vooral aan de tijd van Leclerc te merken. De Monegask dook bijna een seconde onder de tijd van Hamilton door, terwijl Sebastian Vettel niet verder kwam dan ongeveer dezelfde rondetijd als Hamilton reed.

Pech voor Kvyat, Perez stuntelt

Daarna kwamen twee coureurs flink in de problemen. Allereerst kende Daniil Kvyat de nodige pech, want twee weken na zijn uitvalbeurt op Monza begon de Honda-motor in zijn Toro Rosso rooksignalen af te geven. De Rus keerde terug naar de pits, waarna hij in de rest van de sessie niet meer in actie kwam.

Daar waar Kvyat weinig kon doen aan zijn motorprobleem, riep Sergio Perez de problemen wel over zichzelf af: de Racing Point-coureur wilde in bocht 21 een momentje met overstuur opvangen, maar katapulteerde zichzelf daarmee tegen de muur aan. De rechter achterband van Perez gaf daardoor de geest en de stukken velg op het asfalt zorgden ervoor dat de wedstrijdleiding de sessie even stil moest leggen.

Bij de hervatting waren er nog twintig minuten te gaan, wat het sein voor de coureurs was om zich te gaan richten op de kwalificatiesimulaties. In zijn eerste ronde op softs pakte Bottas met een 1:39.166 de eerste positie overnam van Leclerc. Verstappen sloot aan op de derde plek. De Ferrari-coureur counterde echter meteen door met een 1:38.192 de koppositie te heroveren.

Sterke prestatie van Russell

In het restant van de training kwam niemand meer aan die tijd. Hamilton strandde uiteindelijk op twee tienden, terwijl Vettel en Bottas beiden ruim zes tienden toegaven op Leclerc. Alexander Albon reed zich naar de vijfde positie, waarmee hij teamgenoot Verstappen voor wist te blijven. Beide Red Bulls gaven wel ruim een seconde toe op de snelste man van de sessie.

De top tien werd afgerond door Carlos Sainz, Lando Norris, Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo. Ook George Russell deed van zich spreken tijdens de derde vrije training. De Williams-coureur wist knap de vijftiende tijd de rijden, waarmee hij sneller was dan beide Haas-bolides en Antonio Giovinazzi.