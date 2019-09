Haas F1 neemt voor Grand Prix van Singapore besluit over coureurs 2020

Wie rijden er in 2020 voor Haas F1? Kevin Magnussen is zeker van zijn zitje bij het Amerikaanse team, maar mogelijk komt er volgende week al duidelijkheid over wie zijn teamgenoot wordt.

Momenteel wordt Magnussen bij Haas F1 vergezeld door Romain Grosjean, die al sinds de oprichting van het team in 2016 van de partij is. Door een aanhoudende reeks matige resultaten staat zijn plek nu echter ter discussie. De Fransman is weliswaar een van de gegadigden voor het zitje, maar er zijn kapers op de kust: Esteban Ocon werd genoemd voor zijn stap naar Renault, terwijl ook Nico Hülkenberg in beeld is.

Volgende week duidelijkheid

Momenteel is dus nog onduidelijk wie het zitje krijgt, maar volgens teambaas Günther Steiner hoeven de coureurs niet lang te wachten op zekerheid. Tegen Starting Grid vertelde hij dat hij voor de Singaporese Grand Prix een besluit wil hebben genomen. "We hopen dat het aankomende week geregeld is. Het gaat tussen Nico en Romain en op dit moment hebben we nog geen definitieve keuze gemaakt. Die komt snel."

Grosjean lijkt binnen Haas F1 ook aan populariteit ingeboet te hebben. De Fransman is momenteel te grillig en daardoor is het volgens Steiner altijd weer afwachten wat hij in het weekend in gaat brengen. "Het probleem van Romain is dat hij op een goede dag een zeer goede coureur is. Er zijn echter ook dagen waarop hij gewoonweg niet goed is."

Geen interesse in Wehrlein

De keuze gaat nu dus tussen Grosjean en Hülkenberg, maar in een eerder stadium leken er meer kanshebbers te zijn op het zitje. Een van hen was Ocon, maar de Mercedes-junior tekende recent een tweejarig contract bij Renault. Ook Pascal Wehrlein, een andere coureur die door Mercedes opgeleid werd, werd her en der genoemd als een van de coureurs die in 2020 mogelijk bij Haas F1 zou kunnen gaan rijden.

Volgens Steiner had Wehrlein zelf veel interesse in het plekje, maar de Duitser is desondanks geen kanshebber meer op het stoeltje naast Magnussen. "Hij kwam een aantal races geleden bij ons langs en vroeg of er kansen waren voor 2020. Ik heb hem een 'nee' verkocht. We zoeken iemand die wel ervaring in de Formule 1 heeft, terwijl hij er al twee jaar niet gereden heeft."