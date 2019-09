Spaanse media denkt dat stoelendans voor 2020 tijdens Italiaanse Grand Prix haar invulling krijgt

Diverse Spaanse media hebben te kennen gegeven dat ze er vrijwel zeker van zijn dat Esteban Ocon tijdens de Grand Prix van Italië voorgesteld zal worden als Renault-coureur voor het seizoen 2020.

De Spanjaarden weten eveneens te melden dat Nico Hulkenberg per 2020 de Fransman Romain Grosjean bij het Haas F1-Team zal vervangen. Daarnaast denkt men dat de contractverlenging van Valtteri Bottas bij Mercedes niet lang op zich zal laten wachten.

In een eerder stadium kon GPToday.net al melden dat de kans zeer groot was dat Esteban Ocon geen kans zou maken op een zitje bij Mercedes AMG Petronas en daarom 'contractvrij' zou worden gemaakt door de Duitsers om andere wegen te bewandelen.

De aanstelling van Esteban Ocon en de switch van Nico Hulkenberg van Renault naar Haas zou betekenen dat de Formule 1-carrière van Romain Grosjean zeer hoogstwaarschijnlijk ten einde zal komen. De Fransman, sinds het begin van de intrede van het Amerikaanse-team coureur bij de renstal, zou alleen nog eventueel bij Williams aan de slag kunnen als vervanger van Robert Kubica.

De kans dat Grosjean daadwerkelijk bij Williams aan de slag zal gaan is nihil aangezien testcoureur Nicholas Latifi over voldoende budget beschikt om zich voor 2020 te kunnen verzekeren om een plekje bij de renstal uit Grove te krijgen. Latifi zal aan het einde van dit seizoen beschikken over voldoende licentie-punten.