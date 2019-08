Ricciardo ziet belangrijk verschil in mentaliteit Red Bull Racing en Renault

Daniel Ricciardo zegt dat er een groot verschil is in de mentaliteit van Red Bull Racing en Renault. Het Oostenrijkse team gedraagt zich als een winnaar, terwijl Ricciardo's huidige werkgever een gebrek heeft aan vertrouwen door de lange droogte.

Na vijf redelijk succesvolle jaren doorgebracht te hebben bij Red Bull Racing koos Ricciardo eind 2018 voor een lucratief avontuur bij Renault. Onder andere de keuze voor een Honda-motor was voor hem aanleiding om zijn heil elders te gaan zoeken. Die keuze heeft vooralsnog niet goed uitgepakt voor de Australiër: Red Bull heeft al twee races gewonnen, terwijl Renault nog steeds in de middenmoot rijdt.

Sinds zijn komst naar Renault heeft Ricciardo een belangrijk verschil opgemerkt in de mentaliteit die er bij de teams aanwezig is. "Vanaf het moment dat ik bij Renault binnenliep waren de dingen goed voor elkaar, zowel vanuit een technisch oogpunt als de structuur binnen het personeel. Maar het grote verschil is dat ik toen ik bij Red Bull binnenkwam, ik voelde dat ze al winnaars waren."

Belang van mentaliteit mag niet onderschat worden

Volgens Ricciardo was dat gevoel niet merkbaar bij Renault, dat onder de naam Lotus voor het laatst een race won in 2013. "Ik merkte dat er gebrek aan vertrouwen was omdat ze al lang niet meer hadden gewonnen. Het is geen arrogantie, alleen het gevoel van trots en vertrouwen dat er bij Red Bull wel was, ontbreekt hier. Logisch ook, maar we proberen daar wat aan te doen."

Het belang van de mentaliteit mag volgens Ricciardo niet onderschat worden. Als het team met een positieve houding aan het werk gaat, verbetert de sfeer en kan dat mogelijk de resultaten ten goede komen. "Het is hetzelfde met het team, monteurs, ingenieurs, als ze die mentaliteit hebben om echt te geloven dat ze de stap kunnen maken, dan scheelt dat de helft."