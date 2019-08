Steiner zou rijderswissel gedurende seizoen 'wanhopige actie' vinden voor Haas

Haas F1-teambaas Günther Steiner zou het veranderen van de coureurs van het team tijdens het seizoen 2019 geen logische actie vinden. Hij noemt het zelfs een 'wanhopige beweging'.

De huidige coureurs van Haas F1, Kevin Magnussen en Romain Grosjean, houden de gemoederen flink bezig dit seizoen. Ze zijn dit seizoen al meerdere keren met elkaar in aanraking gekomen op het circuit. In de aanloop naar de zomerstop waren er suggesties dat Haas Grosjean voor Duitsland zou vervangen, maar de Amerikaanse renstal maakte korte metten met die geruchten.

Het team beleeft bovendien een lastig seizoen, waarbij het problemen heeft om de auto te begrijpen. Tijdens een groot aantal Grands Prix kwam de auto namelijk snelheid tekort in de race, terwijl de kwalificaties vaak wel naar behoren gingen. Een coureurswissel bij Haas is momenteel onwaarschijnlijk, omdat het volgens Steiner alleen nog maar voor meer druk op de schouders van het team zorgt.

"Op dit moment denk ik er niet aan", zei Steiner. "Dat heeft niet zo veel zin, omdat je dan veel meer vragen erbij gaat krijgen dan dat je antwoorden krijgt. Je zal uiteindelijk zeggen 'wat ik probeerde te doen, bracht ons helemaal niets' en je ontwricht veel andere dingen. Het zou een wanhopige actie zijn, als ik die zou doorvoeren."

Gene Haas beslist over coureurs 2020

Gene Haas zal uiteindelijk de knoop doorhakken over de coureurs voor 2020, maar Steiner is al wel bezig met die selectie. Hij is bijvoorbeeld aan het monitoren welke coureurs totaal niet met elkaar door een deur kunnen, omdat chemie tussen de teamgenoten belangrijk is. "Ik denk met chemie binnen het team dat het niets nieuws voor mij is om aan te denken als we onze keuze voor de toekomstige coureurs maken."