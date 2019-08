Raikkonen: "Puntentotaal is klote, maar vertelt niet hele verhaal voor Alfa"

Kimi Raikkonen is de oudste coureur van het huidige deelnemersveld in de Formule 1, maar qua resultaten lijkt hij nog niet versleten te zijn. Desondanks is de Alfa Romeo-coureur niet tevreden over het puntentotaal van zijn team in de eerste seizoenshelft.

Achttien jaar na zijn debuut keerde Raikkonen dit jaar terug bij Sauber, dat voor het huidige seizoen omgedoopt werd in Alfa Romeo. Na twaalf races staat de ervaren Fin op de achtste positie in het kampioenschap met 31 punten, maar daar is hij eigenlijk helemaal niet tevreden mee. Raikkonen is van mening dat het puntentotaal van hem en het team niet reflecteren hoe de eerste seizoenshelft verlopen is.

"Ik verwachtte helemaal niets. Ik kwam hier om mijn best te doen en als je nu naar ons puntentotaal kijkt, dan ziet het er redelijk klote uit. Ik denk echter niet dat dit het echte verhaal van het eerste deel van het seizoen vertelt. Rond Barcelona zaten we niet waar we wilden zitten. We waren gewoon te langzaam. Daarvoor en daarna kwamen we redelijk goed terug."

Alfa Romeo 'op de goede weg' naar voren

Alfa Romeo staat bij aanvang van de zomerstop op de zevende plek bij de constructeurs met 32 punten. De achterstand op Toro Rosso en Renault is met 11 en 7 punten goed te overbruggen, maar Racing Point zit het team ook op de hielen. Het had er nog beter uit kunnen zien, ware het niet dat het team tien punten verloor door de tijdstraffen in Duitsland.

Raikkonen heeft dus duidelijk de overhand in de onderlinge strijd met teamgenoot Antonio Giovinazzi, terwijl hij qua bolide een stap teruggezet heeft na zijn avontuur bij Ferrari. Hoewel de wereldkampioen van 2007 beseft dat Alfa Romeo niet dezelfde dingen kan als een topteam, ziet hij dat het de goede kant op gaat met het team. "We gaan de goede kant op en we doen de juiste dingen, maar als team hebben we beperkingen."

"We zijn niet zoals de jongens aan het front. Dat weten we en accepteren we. Voor wat we hebben, doen we het goed. We willen gewoon sneller zijn en naar voren. Langzaamaan komen we daar, maar dat kost altijd tijd. We doen het redelijk goed, maar het kan altijd beter. Het gaat zoals het gaat, maar we hebben niet altijd maximale punten gescoord."