Hamilton kan bijzondere mijlpaal bereiken in Singapore

Lewis Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is één van de meest ervaren coureurs in het huidige startveld. Aankomend weekend in Singapore kan hij een opvallende mijlpaal bereiken, slechts twee andere coureurs gingen hem voor.

Lewis Hamilton rijdt aankomend weekend in de straten van Singapore zijn 350ste Grand Prix. Hamilton bereikt hiermee een mijlpaal, nog niet veel coureurs gingen hem voor. Alleen Fernando Alonso en Kimi Räikkönen hebben dit aantal races bereikt. Räikkönen staat op de tweede plaats in de ranglijst van de coureurs met de meeste races ooit. De Fin reed in zijn lange loopbaan precies 350 Grands Prix.

Hamilton kan aankomend weekend het totale aantal Grands Prix van Räikkönen gaan evenaren. In Austin zal Hamilton dan stijgen naar de tweede plaats in deze ranglijst. De kans is klein dat Hamilton de coureur met de meeste Grands Prix in de geschiedenis van de Formule 1 gaat worden. Dat record staat nu op naam van Fernando Alonso, de Spanjaard heeft tot nu toe 395 Grands Prix verreden. Hij staat nog tot en met 2026 onder contract bij Aston Martin, dus hij zal voorlopig nog niet stoppen. Later dit jaar wordt Alonso de eerste coureur uit de geschiedenis van de sport die de magische grens van 400 Grands Prix gaat doorbreken. Hamilton kan dat in de komende jaren ook gaan bereiken.