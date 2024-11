Jack Doohan racet in 2025 met oude startnummer Kimi Raikkonen

Jack Doohan zal volgend jaar in de Formule 1 gaan racen voor het team van Alpine, maar het was nog niet bekend met welk startnummer de Australiër zou gaan rijden. Via een post van Alpine op X heeft de rijder nu onthuld dat hij het oude startnummer van Kimi Raikkonen zal overnemen.

Het team van Alpine kondigde eerder dit jaar aan dat de Australische coureur Jack Doohan de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly zou gaan worden, maar met welk startnummer zou hij gaan racen tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1? Dit leek in eerste instantie nummer twaalf te gaan worden. Dit kondigde de 21-jarige vlak voor de zomerstop zelfs aan op zijn Instagram, maar de man afkomstig van de Gold Coast had buiten Andrea Kimi Antonelli gerekend.

Doordat er volgend jaar een aantal nieuwe Formule 1-coureurs op de grid staan, moeten deze een vast startnummer uitzoeken. Doohan en Antonelli wilden allebei nummer 12 vastleggen, maar slechts één coureur kon deze krijgen. Het is dan een kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Antonelli diende vóór Doohan een officieel verzoek in bij de FIA, waardoor de Italiaan met startnummer 12 aan de haal ging.

Doohan moest dus op zoek naar een nieuw startnummer en heeft die nu gevonden. Via een post van Alpine op X onthulde hij dat hij tijdens zijn debuutseizoen zal gaan racen met het oude startnummer van de kampioen van 2007, Kimi Raikkonen. De Fin reed met nummer 7 en deze was inmiddels weer beschikbaar geworden voor andere rijders. Raikkonen reed op 12 december 2021 zijn laatste F1-race, waardoor zijn startnummer vanaf 2024 beschikbaar was. Een coureur die de sport verlaat, houdt namelijk nog twee jaar lang zijn startnummer, voor het geval de coureur in kwestie nog een rentree maakt in de koningsklasse gedurende die periode. Voor andere rijders is dat startnummer dan ook niet beschikbaar.

Nu dat startnummer weer beschikbaar is, maakt Doohan er graag gebruik van. Hij is dan ook erg trots dat hij met het nummer van een 'speciaal persoon' mag gaan racen: "Ik wilde echt een nummer gebruiken waarmee ik eerder heb geracet, iets dat betekenis voor me had. Ik heb in 2019 [in de Aziatische F3, red.] met nummer zeven gereden, en ook een van mijn idolen, een heel bijzonder persoon en coureur, Kimi Raikkonen, reed met dat nummer. Ik kijk er echt naar uit om ermee door te gaan, het me eigen te maken en wat geluk te krijgen van nummer zeven", vertelt de aanstaande Alpine-coureur op X.