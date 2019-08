Brundle: "Ook zonder tweede stop had Hamilton waarschijnlijk gewonnen"

De conclusie van Martin Brundle na afloop van de Hongaarse Grand Prix is duidelijk: Lewis Hamilton was waarschijnlijk hoe dan ook de winnaar geworden van de race, ongeacht of hij die tweede pitstop zou maken.

Hamilton streed op de Hungaroring voor het eerst in een echt duel met Max Verstappen, die een groot deel van de race aan de leiding lag. Na de tweede stop van Hamilton reed de Brit snel het gat dicht en in ronde 67 ging hij aan de Red Bull-coureur voorbij. Die tweede stop werd volgens Brundle mogelijk gemaakt door een aantal factoren. "Ferrari had geen echte snelheid en verloor 62 seconden in 70 ronden."

"Bottas moest stoppen voor een nieuwe neus na contact met Leclerc en Pierre Gasly in de tweede Red Bull startte matig en maakte verder amper plekken goed. Deze feiten bepaalden de racewinnaar, want het werd een wedstrijd tussen Verstappen en Hamilton aan het front. Er was niemand in de buurt om de slimme beslissing van Mercedes voor de tweede stop van Hamilton in ronde 48 te dwarsbomen."

Mislukken inhaalpoging cruciaal voor strategie Mercedes

Volgens Brundle was het van doorslaggevend belang dat de enige echt goede inhaalpoging van Hamilton mislukte, hoewel hij vermoedt dat de Mercedes hoe dan ook had gezegevierd. "Als het Lewis was gelukt om de actie buitenom in bocht 4 te laten slagen, dan was het Red Bull geweest dat niets te verliezen had en gratis had kunnen stoppen vanaf P2, omdat niemand in dichtbij genoeg zat om de strategie te dwarsbomen."

"Het was een grote opgave voor Max om het einde te bereiken op 45 ronden oude banden. Als zijn snelheid goed was gebleven, was Hamilton misschien ronden tekort gekomen voor een actie, maar de pitmuur van Mercedes zat strategisch perfect. Zelfs voor de truc leek Lewis sneller en de conclusie is dat hij waarschijnlijk zou gaan winnen, ongeacht wat Red Bull deed", stelt hij in zijn column voor Sky Sports.

