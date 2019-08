Marko verrast: "Met ons tempo hadden we hogere bandenslijtage dan verwacht"

Helmut Marko ziet dat Max Verstappen de zege in Hongarije verloren heeft door hoge bandenslijtage. De talentscout en adviseur van Red Bull Racing vermoedt dat de verregende vrijdag het team daarbij niet geholpen heeft.

Verstappen trainde zich op de Hungaroring voor het eerst in zijn carrière naar de pole position. De Nederlander lag vervolgens vrijwel de gehele race aan de leiding, maar Lewis Hamilton zat de hele race bij hem in de buurt. Dat veranderde toen Hamilton voor de tweede keer de pits bezocht: de Mercedes-coureur reed daarna het gat van twintig seconden binnen vijftien ronden helemaal dicht.

Vier ronden voor het einde ging Hamilton zelfs voorbij aan Verstappen, die daardoor niet zijn derde zege van het seizoen 2019 kon pakken. In de slotfase had de Nederlander ook problemen met zijn banden, een punt waarop juist Red Bull Racing recentelijk uitblonk. Voor Marko en Red Bull Racing kwam dat als een verrassing, zo vertelde de Oostenrijker aan Motorsport-Magazin.com.

"Onze snelheid en deze afstelling hebben wezenlijk meer slijtage veroorzaakt aan de banden dan we verwacht hadden. We dachten dat de harde banden - hoewel hij zeven ronden eerder naar binnen kwam - het tot het einde zou houden. Helaas viel de band zes, zeven ronden voor het einde helemaal van de cliff. Desondanks was het na de tweede stop van Mercedes voor ons al te laat om te reageren."

Verregende vrijdag mogelijk van invloed volgens Marko

Volgens Marko was reageren op de stop van Hamilton onmogelijk, omdat Verstappen hoe dan ook achter de Mercedes terecht was gekomen. Marko heeft wel een verklaring waarom de bandenslijtage van Red Bull in Hongarije hoger was dan normaal. "De verregende vrijdag heeft er zeker aan bijgedragen dat wij qua bandenslijtage niet waren waar we normaal gesproken zijn."