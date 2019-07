Grand Prix van Duitsland: VERSTAPPEN WINT KNOTSGEKKE RACE, KVYAT OP PODIUM

Max Verstappen heeft een knotsgekke Grand Prix van Duitsland gewonnen. De Nederlander hield zijn hoofd koel in een wedstrijd waar regen een belangrijke rol speelde. Sebastian Vettel klom vanaf P20 naar de tweede positie op, terwijl Daniil Kvyat verrassend mee mocht naar het podium.

Voorafgaand aan de start van de Duitse Grand Prix regende het, waardoor de coureurs op een natte baan van start gingen. Pas na vier formatieronden achter de safety car gingen de coureurs alsnog staand van start voor 64 ronden over Hockenheim. Hamilton pakte de leiding, maar Verstappen kwam bijzonder slecht weg. Bottas profiteerde en ook Kimi Raikkonen kwam vanaf P5 voorbij aan de Nederlander. Pierre Gasly kon niet profiteren, want hij startte vanaf P4 nog slechter dan zijn teamgenoot van Red Bull.

Safety car en regen spelen hoofdrol op Hockenheim

Na nog geen twee ronden kon de safety car alweer in actie komen. Nadat Verstappen terugkeerde op P3 crashte Sergio Perez. De meeste coureurs kwamen hierbij naar binnen, op coureurs als Kevin Magnussen, Lance Stroll en de Williamsen na, om hun wets in te wisselen voor intermediates. Bij de herstart in ronde 5 zag Hamilton Magnussen in zijn spiegels, maar gedurende die eerste ronde viel de Haas F1-coureur al ver terug, waardoor de top vier bestond uit Hamilton, Bottas, Verstappen en de sterk naar voren gekomen Charles Leclerc.

In ronde 14 volgde er een opgeblazen motor bij Daniel Ricciardo, waardoor de virtual safety car werd afgeroepen. Voor Leclerc en Nico Hülkenberg was dat het moment om een tweede stop te maken voor intermediates. In ronde 22 volgde het moment dat de eerste coureur een stop maakte voor slicks: dat was Magnussen. In de ronden daarna volgden vrijwel alle coureurs, maar dat bleek niet de meest verstandige keuze: de regen keerde namelijk terug op Hockenheim.

Leclerc en Mercedes stuntelen in de regen

In ronde 27 viel Lando Norris uit met op het oog motorische problemen, terwijl Lance Stroll in dezelfde bocht spinde. De Canadees kon wel verder, maar wel kwam de virtual safety car op de baan om de auto van Norris te bergen. Twee ronden later hervatte de race weer, maar Leclerc zorgde ervoor dat er binnen een ronde weer een safety car kwam door in de voorlaatste bocht te crashen.

Die bocht bleek een scherprechter te zijn, want tijdens de safety car gleed ook Hamilton van de baan in die bocht, waarbij hij schade opliep aan zijn voorvleugel. Daarna ging hij via de verkeerde kant van het paaltje de pits in en mislukte de pitstop volledig. Voor het vergrijp kreeg hij vijf seconden tijdstraf, die hem later in de race pijn gingen doen. Tijdens de safety car wisselde iedereen tevens terug naar de intermediates.

Na 33 ronden volgde de herstart, waarbij Verstappen de leiding in handen kreeg, voor Hülkenberg, Bottas, Albon, Hamilton, Sainz en Raikkonen. Bottas en Hamilton werkten zich voorbij Albon en Bottas ging ook langs Hülkenberg, voor de Renault-coureur in ronde 40 crashte. Wederom kwam de safety car in de baan en in ronde 46 volgde pas de hervatting. In de twee ronden daarna kwamen alle coureurs weer naar binnen voor slicks.

Kvyat en Stroll doen mee om podiumplaatsen

Stroll kwam nog tijdens de safety car naar binnen voor slicks en pakte daardoor kortstondig de leiding, maar die raakte hij snel kwijt toen Verstappen zich aan zijn achterkant meldde. Ook Daniil Kvyat kwam aan hem voorbij, maar Bottas lukte dat niet. De Mercedes-coureur veroorzaakte in ronde 57 de laatste safety car door bij het uitkomen van bocht 1 hard te crashen. In ronde 60 ging de race voor de laatste keer weer van start, waarbij Vettel de grote spekkoper was. Hij was al opgeklommen naar de vierde positie en wist in de laatste vijf ronden nog voorbij te gaan aan zowel Stroll als Kvyat.

Verstappen reed vooraan redelijk onbedreigd naar zijn tweede zege van 2019. Vettel beloonde een sterke inhaalrace met de tweede positie, terwijl Kvyat de tweede podiumplaats uit de historie van Scuderia Toro Rosso pakte. Stroll werd verrassend vierde, voor Carlos Sainz en Alexander Albon. Raikkonen volgde op P7, gevolgd door Antonio Giovinazzi en Haas F1-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen, die in de slotfase wederom een aanvaring met elkaar hadden.

Slechts drie auto's die rijden de finish bereikten, kregen geen punten voor de moeite. Buiten Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica viel die 'eer' te beurt aan Hamilton. De Brit reed een tegenvallende race en werd slechts elfde.