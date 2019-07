Russell: "Zitje bij Mercedes in 2020 staat niet op prioriteitenlijst"

Als Mercedes-junior staat George Russell natuurlijk ook in het lijstje met namen voor een van de zitjes van het team. Promotie naar het Duitse team in 2020 staat echter niet op zijn lijstje van prioriteiten dit jaar.

Russell maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1 en dat doet hij achteraan de grid bij Williams. Het team heeft voor dit seizoen geen competitieve auto weten te bouwen. Mogelijk verschijnt er in 2020 een opening bij Mercedes, waar alleen Lewis Hamilton tot nu toe bevestigd is. De concurrentie voor dat stoeltje is echter hevig, want zowel Valtteri Bottas als Esteban Ocon aast daar ook op.

Volgens Russell heeft hij geen behoefte om de overstap te maken naar een team in de middenmoot, want alleen een belletje van Mercedes kan hem weglokken bij Williams. "De enige manier waarop ik volgend jaar niet bij Williams rij, is als ik de kans krijg bij Mercedes", vertelde Russell in Duitsland. "Ik ben op dit moment echter volledig gecommitteerd aan Williams."

"Als de kans voorbij komt bij Mercedes, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn, maar momenteel speelt dat in mijn hoofd nog geen rol. Ik ben volledig gefocust op het hier en nu bij Williams. Met alles wat we nu doen, werken we ook naar de auto van volgend jaar toe, zodat die op een stuk hoger niveau kan acteren dan onze huidige auto."

Behouden motivatie geen punt voor Russell

Het is Williams dit jaar nog niet gelukt om Q2 te bereiken, want de snelheid van het team ligt ver achter bij de concurrentie. Ondanks dat hij consistent achteraan de grid rondrijdt na het winnen van titels in de Formule 2 en GP3 vindt Russell het niet lastig om zijn motivatie te behouden. "Het is niet lastig om gemotiveerd te blijven. Het feit is dat ik betaald word om iets te doen waar ik van hou, het racen in een Formule 1-auto die vreselijk snel is."

"Hoewel we de langzaamste auto hebben is de bolide voorde rest week in, week uit enorm snel. Daar hou ik me aan vast en het feit dat ik licht aan het einde van de tunnel zie, helpt me de moraal hoog te houden. Als we niet wisten waarom we zo sloom zijn of geen progressie zagen, dan zou het lastiger zijn om gemotiveerd te blijven. Op het moment zien we echter progressie en een licht aan het eind van de tunnel."