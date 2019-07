Steiner nog steeds niet over Britse botsing Haas-coureurs heen

De korte Grand Prix van Groot-Brittannië heeft haar sporen achtergelaten bij Günther Steiner. De teambaas van Haas F1 is nog steeds niet over de botsing van Romain Grosjean en Kevin Magnussen heen.

De coureurs van Haas F1 schakelden elkaar twee weken geleden al tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix. Grosjean en Magnussen liepen allebei een lekke band op, om beiden nog geen tien ronden later de handdoek in de ring te gooien. Grosjean wisselde dat weekend (net als komend weekend) terug naar de specificatie van Australië, maar door de botsing werden er amper data verzameld.

"Ik ben er nog steeds niet overheen", zei Steiner in Duitsland. "Je hebt een bepaald aantal kansen en dit jaar hebben we het lastig gehad in sommige races. Op vrijdag voelde de auto veel beter in lange runs, ook qua tijden - als je ze vergelijkt, dan is het een feit. In de race zou hetzelfde het geval geweest zijn. Je kan het niet met zekerheid zeggen, maar de kansen waren groot. Daarna kwamen we uit bocht 5."

"Onze positie reflecteert niet waar we nu in realiteit staan. We hebben grote ups en downs en als we een up hebben, zorgen we er zelf voor dat we neer gaan. Dat is frustrerend. Ze moeten begrijpen waar we staan. Als persoon stellen ze mij niet teleur, maar ze stellen het team teleur en dat is zonde. Normaal laat ik dit soort dingen snel van me afglijden, maar deze keer niet na het gesprek dat we in Barcelona hadden."

Situatie met Rich Energy 'onveranderd'

Steiner voegde eraan toe dat er geen progressie geboekt is met Rich Energy, dat voor de koppen zorgde tijdens het weekend van de Britse Grand Prix. Sindsdien is het bedrijf hernoemd naar Lightning Volt, terwijl Steiner benadrukt dat het bedrijf voor de zomerstop van zich moet laten horen. "We zitten nog op hetzelfde punt met Rich Energy, we moeten van ze horen. Ik weet niet wat er intern gebeurt en dat interesseert me ook niet."

"Onder hen zijn investeerders, aandeelhouders, en ik weet niet waar ze om strijden. Ik kan er ook niets over zeggen. Ze moeten voor de zomerstop met ons in contact komen. Het is een wettelijke deadline en daar houden we aan vast. Ik heb geen behoefte aan een rechtszaak, want we hebben genoeg aan ons hoofd. We zijn duidelijk in wat we willen. Data of details kan ik niet vertellen en op het moment zitten we goed."