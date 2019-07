Ocon wil geruchten over Haas en Williams niet ontkennen

Esteban Ocon heeft niet ontkend dat hij een kandidaat is voor een stoeltje bij Haas of Williams in 2020. De Fransman, die nog steeds bij Mercedes onder contract staat, verloor afgelopen seizoen zijn stoeltje bij Racing Point (Force India).

Op dit moment is hij reservecoureur bij Mercedes en vertelde hij dat hij klaar is om volgend jaar terug te keren in de Formule 1, zelfs zonder de steun van de Duitse-automobielfabrikant. Het gerucht gaat dat hij Romain Grosjean bij het door Ferrari-motoren aangedreven Haas zou kunnen vervangen.

Op de specifieke vraag van RMC Sport of Ocon interesse heeft in een stoeltje bij het Amerikaanse team antwoordde hij: "Wat mij het meest interesseert is dat ik weer in de Formule 1 kan racen."

"Het is een moeilijk jaar voor mij aangezien ik niet kan racen", vertelde hij. "Het nieuws dat ik in 2019 niet op de grid zou staan was voor mij moeilijk te verdragen, zeker gezien mijn prestaties."

Daarnaast werd Ocon gevraagd of hij de ondermaats presterende Robert Kubica bij Williams zou kunnen vervangen: "Alle opties staan open", vertelde hij. "Mercedes is open-minded, zelfs met een andere motorenfabrikant."

"Ik kan zeker worden uitgeleend, dat is geen probleem. Mijn belangrijkste doel blijft echter om te rijden in het officiële team van Mercedes, maar alles is mogelijk."

Omtrent de geruchten die de ronde doen vertelde Ocon: "Zolang het over mij gaat is het een goede zaak, dat geeft aan dat de mensen mij nog niet zijn vergeten. Mijn management is hard aan het werk om een oplossing voor mij te vinden. Laten we hopen dat we er snel een vinden."

Auto Motor und Sport berichtte eerder dat Grosjean tijdens de zomerstop zal worden weggestuurd bij Haas, de Frans-Zwitserse coureur zou bij DS Techeetah in de Formule E gaan rijden. Bij DS Techeetah is een plekje vrij gekomen omdat Andre Lotterer bij zijn voormalige werkgever Porsche in zal stappen in dezelfde klasse.