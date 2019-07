Kubica weet dat Williams tijd nodig heeft om veranderingen te realiseren

Robert Kubica heeft benadrukt dat het tijd zal vergen om de wijzigingen die bij Williams zijn aangebracht op het circuit te zien. Williams is bezig aan zijn slechtste seizoen in de 40-jarige geschiedenis en heeft halverwege het seizoen nog geen punten gescoord en is bovendien nog niet uit Q1 gekomen.

Technisch directeur Paddy Lowe werd de wacht aangezet na de testritten op het circuit van Barcelona en zijn vertrek werd eind vorige maand formeel bevestigd.

Kubica vertelde na de mislukte race op Silverstone: "Ik wil niet veel in detail treden, maar er is wel degelijk werk geweest en aan de gang om de fabriek te herstructureren."

"In de fabriek zijn mensen bezig met de herstructurering en dat kost tijd. Het kost ook tijd om lege plekken op te vullen, zeker als je mensen hebt die weggaan. We zijn één team en moeten hard aan het werk om de opgelopen achterstand goed te maken. Ik heb respect voor de mensen die aan onze auto's werken, dus laten we afwachten wat er gebeurt."

De Pool, die een zeer teleurstellend seizoen kent vertelde verder: "Er is zeker veel aan de hand, maar dat is normaal in de Formule 1. Ik denk dat niemand in de paddock op dit moment aan het chillen is."

"Iedereen probeert het maximale uit de auto's te halen, maar ook uit de fabriek en de mensen. We bevinden ons in een moeilijke situatie maar we moeten blijven werken en knokken."