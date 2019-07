VT2: Bottas en Mercedes nemen regie over, Verstappen zevende

Mercedes heeft tijdens de tweede training voor de Britse Grand Prix de regie overgenomen van Red Bull Racing. Valtteri Bottas bleef teamgenoot Lewis Hamilton nipt voor, terwijl Charles Leclerc de derde tijd reed. Max Verstappen kwam op mediums net verder dan P7.

Het nieuwe asfalt op Silverstone bleek in combinatie met de wind ook in de tweede vrije training voor lastigheden te zorgen bij de coureurs. Net als in VT1 was er een redelijk groot aantal spins en uitstapjes te noteren. Robert Kubica spinde zijn Williams bij het opkomen van het rechte stuk, terwijl Sebastian Vettel, Hamilton, Verstappen en Lando Norris in de problemen kwamen bij Maggots en Becketts.

Bottas snel op zowel softs als mediums

De verhoudingen werden echter bepaald door middel van de rondetijden en dat was een vlak waar Mercedes er een stuk beter uitzag dan in de ochtend. Bottas noteerde op mediums al een 1:26.781 en ging daarna op softs nipt onder die tijd door met een 1:26.732. Daarmee was hij 69 duizendsten sneller dan teamgenoot Hamilton en een kleine twee tiende sneller dan Leclerc.

Vettel volgde op de vierde plek, maar gaf wel een kleine halve seconde toe op Bottas. Pierre Gasly eindigde de dag op P5, voor Norris en Verstappen op P7. De Nederlander reed geen snelle run op de zachtste bandencompound, maar zette zijn snelste tijd neer op een setje harde banden. De top 10 werd voltooid door de tweede McLaren van Carlos Sainz, Alexander Albon en Sergio Perez op de tiende positie.

Niet iedereen bleef tijdens de tweede oefensessie zonder problemen. In de openingsfase waren die er vooral bij Romain Grosjean, die pas halverwege de sessie voor het eerst het asfalt betrad. De snelste man van de dag, Bottas, bleef ook niet gevrijwaard van problemen, want hij stond halverwege de sessie juist enige tijd in de pits. Ook George Russell zag zijn training vroegtijdig eindigen met technische problemen: hij sloot de dag ook als langzaamste af.