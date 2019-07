Haas 'verrast' door actie Rich Energy, maar logo's blijven op bolide

De logo's van Rich Energy zijn dit weekend gewoon te zien op de bolides van Haas F1. Wel vertelde teambaas Günther Steiner dat hij en het team verrast werden door de tweet van haar titelsponsor.

Woensdagavond kondigde Rich Energy op Twitter zeer onverwacht aan dat het met onmiddellijke ingang zou stoppen als sponsor van Haas F1. De prestaties van het team zouden volgens de energiedrankjesmaker ondermaats zijn. De investeerders in het bedrijf vertelden donderdag echter al dat de actie opgezet was door CEO William Storey en dat de rest van het bedrijf nog wel verbonden wil blijven aan Haas F1.

In de ochtend reageerde Haas F1 al met een statement, iets waarop Steiner tegenover onder andere GPToday.net op teruggreep. “Het enige wat ik jullie kan vertellen, is wat in het statement staat. Ik zou graag meer willen vertellen, maar dat gaat niet. Ik hoop dat jullie dat respecteren. Ik wil niemand in een lastige situatie plaatsen, maar ik kan er niets over zeggen."

De sponsorstickers van Rich Energy waren op donderdagochtend nog wel te zien op de motorhomes van Haas F1 en volgens Steiner blijven de stickers ook op de auto staan dit weekend. "Rich Energy staat dit weekend gewoon op de auto en de rest moeten we in de komende tijd uitzoeken. Door de commerciële overeenkomst kunnen we er niet over praten, dus het heeft geen zin om erover door te gaan.”

Steiner gaf aan enorm verrast te zijn door de opstelling van Rich Energy op Twitter, maar stelt dat dergelijke zaken 'onderdeel van het werk' zijn. “Het is onderdeel van het werk. Je zou zonder kunnen, maar ik lig er ’s nachts niet wakker van. Voor mij is het belangrijk om de auto te krijgen waar we willen zijn. Dat is onze focus en dat is belangrijk. Het gedrag van sponsoren is onderdeel van het werk en je moet ermee omgaan. Er zijn altijd dingen in je werk die je leuk en minder leuk vindt.”