Magnussen: "Haas komt mankracht tekort om snel oplossing te vinden voor problemen"

Het seizoen van Haas F1 verloopt verre van prettig. Volgens Kevin Magnussen wordt het team in het oplossen van de problemen dwarsgezeten door het feit dat het team qua mankracht het kleinste van de grid is.

Bandenproblemen teisteren Haas F1 dit seizoen. Qua snelheid doet het team goed mee in de top van de middenmoot, zoals Magnussen in de Oostenrijkse kwalificatie demonstreerde. In de race zijn er echter grote problemen om de banden onder controle te houden. Daardoor valt het tempo hard tegen, wat tijdens de Oostenrijkse race weer bleek. Het feit dat de snelheid er wél is, maakt het volgens Magnussen pijnlijker dat het er in de race niet uitkomt.

Ontbreken snelheid in de race extra pijnlijk door goede kwalificaties

"Dit seizoen is het zwaarder, omdat we in de kwalificaties zoveel potentie zien in de auto. In de race kunnen we dat niet tot uiting laten komen. Die zichtbare potentie maakt het extra lastig. Hoewel we momenteel geen punten scoren, vind ik het verbazingwekkend dat we ons kwalificeren op de plaatsen waar we ons kwalificeren. Als onderdeel van het team is het ongelooflijk."

"We zouden niet in staat moeten zijn om Red Bull aan te vallen qua kwalificatiesnelheid. Dat zou niet mogelijk moeten zijn, zowel qua geld als mankracht. Als je ziet wat wij hebben in vergelijking met de grote teams, is het gekkenwerk dat wij ze kunnen bedreigen. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat het niet lukt in de race, maar er moet een manier zijn om uit te vinden waarom. Daar werken we aan."

Gebrek aan mankracht zit Haas F1 dwars in oplossen probleem

De bandenproblemen hebben Haas F1 volgens Magnussen geraakt op de zwakke plek van het team. Het budget van het team is een van de kleinste in de paddock en qua mankracht is het team ook klein. Dat zorgt er volgens de Deen voor dat het oplossen van problemen minder snel gaat, omdat het team daar simpelweg mankracht tekort voor komt.

"Ons probleem heeft ons echt geraakt op ons zwakke punt, want het is niet het probleem van het ontwerpen van een goede auto. Dat hebben we gedaan en dat laten we zien in de kwalificatie. Er is gewoon iets dat ons stopt in het benutten van de volledige potentie van de auto onder bepaalde omstandigheden, met name in de race. Dat moeten wij onderzoeken en we moeten met een oplossing komen, wat waarschijnlijk een optelsom van kleine factoren is."

"Daar is analyse van data, simulatie en calculaties voor nodig. Omdat wij het kleinste team van de grid zijn, hebben wij niet genoeg mensen om dat te doen. Het hebben van zo’n lastige band heeft ons geraakt op een van onze zwakste punten. We hebben een auto die deze banden niet optimaal gebruikt in de race. Via analyses moeten we ons daar een weg uit banen en dat gaat meer tijd kosten, omdat we niet zoveel mensen hebben als de grote teams."