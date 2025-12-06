user icon
Verstappen krijgt geen gratis hulp van Alonso: "Zal hem de rekening opsturen!"

Verstappen krijgt geen gratis hulp van Alonso: "Zal hem de rekening opsturen!"

Max Verstappen heeft in de kwalificatie in Abu Dhabi de belangrijke pole position gepakt. De Nederlander deelde daarmee een eerste tikje uit aan de McLarens, en kreeg hulp van een aantal andere coureurs. Ook Fernando Alonso gaf hem een tow, en daar kon de Spanjaard hartelijk om lachen.

Verstappen reed een ijzersterke kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Hij werd op een cruciaal moment in Q3 geholpen door zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda, die hem een tow gaf. Verstappen kon hierdoor zijn eerste echt snelle tijd noteren, die zelfs goed genoeg was voor de pole. De viervoudig wereldkampioen wist daarna een rondje te noteren dat zelfs nog beter was.

Verstappen kreeg in de kwalificatie niet alleen hulp van Tsunoda, maar ook van Fernando Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaf hem een goede tow in Q2, en daardoor kon Verstappen een setje banden sparen voor het beslissende laatste gedeelte van de kwalificatie. Deze actie van Alonso was dus van cruciaal belang.

Wat was er aan de hand?

Alonso noteerde zelf de zesde tijd in de kwalificatie, en was ongeveer 0,7 seconden langzamer dan Verstappen. Bij Viaplay werd de vrolijke Spanjaard gevraagd naar zijn tow: "Hij gaf mij er ook eentje in Q1 en een paar in de tweede en de derde vrije training. Ik gaf hem er daarna een paar terug in de vrije trainingen. Zo verdien je wat credits in de vrije training die je hier dan weer in de kwalificatie kunt gebruiken."

Geen gratis hulp

Het is geen geheim dat Alonso en Verstappen het goed met elkaar kunnen vinden. Alonso kon het dan ook niet laten om zijn verhaal af te sluiten met een grapje: "Ik ga hem de rekening later nog opsturen!" 

Voor Verstappen is de pole position zeer belangrijk. Hij weet dat de race in Abu Dhabi in het verleden vaak vanaf de pole position werd gewonnen, en hij heeft een goed resultaat nodig om de wereldtitel te pakken.

volgens mij is dit "verzin een pakkende metatitel en een metadiscription die nieuwsgierigheid oproept voor dit artikel" niet voor ons bedoeld, maar voor chatgpt ....

