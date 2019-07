Investeerders Rich Energy proberen deal met Haas F1 te redden

Er dreigt een hele saga te ontstaan rond Haas F1 en titelsponsor Rich Energy. Gisteren kondigde het bedrijf aan dat het contract verscheurd was, maar de investeerders proberen de deal nu te redden.

Vanuit het niets stuurde Rich Energy woensdagavond een tweet de wereld in waarin werd aangekondigd dat de samenwerking met Haas F1 beëindigd was. De sponsor zou het daardoor nog geen halfjaar volgehouden hebben bij het Amerikaanse team. De reden die voor het vertrek gegeven werd, was dat Haas ondermaats presteerde en in plaats van Red Bull aan te vallen aan het strijden was met Williams.

Tweet lijkt eenmansactie William Storey

Op donderdagochtend bracht teambaas Günther Steiner echter al naar buiten dat de deal nog altijd bestaat en ook de investeerders in Rich Energy zien nog heil in de samenwerking. Het lijkt erop dat de tweet van woensdagavond een eenmansactie van CEO William Storey geweest is. "De deal is niet beëindigd en William heeft niet de autoriteit om dat te doen. De investeerders proberen het zooitje van de PR op te ruimen, zoals altijd het geval is", vertelde een bron aan Autosport.

Er wordt gefluisterd dat Justin King momenteel betrokken wordt in het oplossen van de problemen. King werd in april aangesteld als adviseur van Storey en de directie van Rich Energy. In april werd ook bekend dat King's zoon Jordan, die in de IndyCar Series en Formule 2 rijdt, Rich Energy aan zich gebonden had als sponsor.