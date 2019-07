Steiner kan weinig zeggen over contractuele situatie Haas en Rich Energy

De relatie tussen Haas F1 en titelsponsor Rich Energy is op sterven na dood. Teambaas Günther Steiner heeft inmiddels gereageerd op de saga die zich momenteel afspeelt rond het team en haar flamboyante (ex-)sponsor.

Woensdagavond kwam er opvallend nieuws naar buiten: Rich Energy zou met onmiddellijke ingang haar rol als titelsponsor van Haas F1 neerleggen. Als reden noemde het bedrijf dat energiedrankjes maakt dat de tegenvallende resultaten van het Amerikaanse team. "Het doel was om Red Bull Racing te verslaan, maar achter Williams eindigen is beschamend", vertelde Rich Energy gisteren in een reactie op Twitter.

Op donderdagochtend reageerde Haas F1 eindelijk op het verhaal. Teambaas Steiner nam op Twitter het woord om de visie van het team duidelijk te maken. "Rich Energy is momenteel de titelsponsor van Haas F1 Team. Ik kan niet verder ingaan op de contractuele relatie tussen onze twee partijen door de commerciële vertrouwelijkheid die geldt."

Weinig succesvol seizoen voor Haas en Rich Energy

Haas F1 beleeft dit jaar een lastig seizoen. Na negen races bezetten Romain Grosjean en Kevin Magnussen de negende positie bij de constructeurs, waarmee alleen het puntloze Williams voor wordt gebleven. De laatste drie races heeft het team het bijzonder lastig gehad. De snelheid over één ronde lijkt er regelmatig wel te zijn, maar in de races kunnen de Haas-bolides het tempo simpelweg niet volgen.

Ook Rich Energy heeft een veelbewogen tijd achter de rug. Het verloor een rechtszaak van Whyte Bikes, omdat de rechter oordeelde dat de energiedrankjesmaker het logo van de fietsenfabrikant gestolen had. Een beroep werd vervolgens niet gehonoreerd, waarna bekend werd dat Rich Energy volledige financiële openheid van zaken moest geven.