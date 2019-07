Haas F1 weet niet wat groot vormverschil tussen kwalificatie en race veroorzaakt

Haas F1 beleeft in 2019 een bijzonder lastig seizoen, waarbij vooral het verschil tussen de kwalificaties en races opvalt. Volgens teambaas Günther Steiner is er nog steeds geen oorzaak voor gevonden.

De goede vorm van Haas, die vooral in 2018 te zien was maar bij vlagen ook in de openingsfase van dit jaar, is momenteel ver te zoeken. Vooral de laatste twee races in Frankrijk en Oostenrijk vielen zwaar tegen. Romain Grosjean behaalde met een zestiende positie op de Red Bull Ring het beste resultaat van het team in twee races tijd. In de kwalificatie liet Kevin Magnussen echter zien dat de Haas VF-19 wel snelheid heeft door de vijfde tijd te rijden in de kwalificatie.

Hoe het kan dat het verval tussen de kwalificatie en race zo groot is bij het Amerikaanse team, weet Steiner niet. Hij stelt dat er nog meer onderzoek naar de oorzaak gedaan moet worden voor er een oplossing kan komen. "We moeten gaan begrijpen waarom er zo'n verschil zit tussen de kwalificaties en de races, voordat we eraan kunnen gaan werken. Op dit moment zijn we nog op zoek naar de oorzaak van dat probleem."

Problemen en tegenslagen horen bij autosport

Steiner stelt dat het niet voor het eerst in zijn autosportcarrière is dat hij met een team tegen grote problemen aan is gelopen, waardoor de zaak niet draait zoals gehoopt. Volgens de Italiaan is het een onderdeel van de sport dat er tegenslagen zijn, maar hij gelooft erin dat het team terug kan keren naar de plaatsen waar het zou willen zijn.

"Dit soort problemen ben ik meer dan eens tegengekomen. Ik zou niet zeggen dat het normaal is, maar het is onderdeel van het werk. Je moet het altijd beter blijven doen, maar er zijn tegenslagen. De racerij is competitief, vooral de Formule 1. Op het moment staan we op een achterstand, maar ik weet zeker dat we terug zullen keren naar waar we willen zijn."