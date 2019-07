Ricciardo sluit vervangen Vettel bij Ferrari uit en heeft nog schuld openstaan bij Marko

De geruchten over of de toekomst van Sebastian Vettel wel bij Ferrari ligt, worden steeds sterker. Daniel Ricciardo sluit uit dat hij zijn voormalig teamgenoot gaat vervangen bij Ferrari, mocht de Duitser daartoe beslissen.

Ricciardo maakte begin dit jaar de opvallende transfer van Red Bull Racing naar Renault. Vooralsnog is dat geen droomhuwelijk gebleken, want het Franse team heeft moeite om de strijd in de middenmoot te winnen. Ricciardo vreesde zelfs dat de bolide van het team een fundamenteel probleem heeft. Toch zou er voor de Australiër een mogelijkheid zijn om aan die overeenkomst te ontsnappen.

Die uitweg zou geboden kunnen worden door Sebastian Vettel. Het is nog onduidelijk wat de viervoudig wereldkampioen gaat doen, maar de geruchten gaan dat een vertrek bij Ferrari een optie is. Tegenover Globo Esporte zegt Ricciardo geen gegadigde voor het zitje te zijn. "Ik heb deze verhalen al drie of vier jaar aangehoord. Ik heb een contract dat mij hier tot 2020 houdt. Als Sebastian dit jaar met pensioen gaat, zelfs als het zijn besluit is, dan heeft het niets met mij te maken."

Ricciardo op achterstand in weddenschappen met Marko

Eerder dit jaar vertelde Ricciardo dat zijn band met Helmut Marko nog altijd goed is. Destijds zei hij dat er meermaals weddenschappen om geld gedaan werden. Zo verloor Ricciardo een weddenschap over dat Valtteri Bottas zijn zitje bij Mercedes zou verliezen, terwijl hij er eentje won omdat Red Bull zich niet in de top 3 kwalificeerde in Melbourne.

Die weddenschappen bestaan echter nog steeds, zo vertelde Ricciardo aan Auto Bild. "Onze band is extreem goed. We wedden eigenlijk bij iedere race wel om iets en meestal gaat het om 1000 euro. Op het moment sta ik in de min, maar het is prima. Mijn tijd moet nog komen."