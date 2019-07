Grand Prix van Oostenrijk: MAX VERSTAPPEN WINT NA BRILJANTE INHAALRACE

Max Verstappen heeft de Nederlandse fans in Oostenrijk precies gegeven wat ze wilden. Een prachtige inhaalrace bracht hem uiteindelijk de zege, nadat hij in de 69e ronde voorbij ging aan Valtteri Bottas. De derde positie gaat naar Valtteri Bottas.

Het Nederlandse publiek op de Red Bull Ring hoopte dat Verstappen bij de start meteen een aanval kon doen op de eerste positie van Leclerc, maar daar kwam niets van terecht. Een slechte start wierp de Red Bull-coureur terug naar de zevende positie. Anderzijds had Sebastian Vettel vanaf P9 een goede start, die hem naar de zesde plaats bracht.

Verstappen en Vettel beginnen meteen met inhaalrace

Na de eerste ronde leidde Leclerc, voor Bottas, Hamilton, Kimi Raikkonen, Lando Norris, Vettel, Verstappen, Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi. Twee mannen begonnen meteen daarna met hun opmars door het veld. Vettel lag na zes ronden alweer op de vierde plek, terwijl Verstappen in de negende ronde ook voorbij was gegaan aan Norris en Raikkonen. In ronde 15 wisselden Raikkonen en Norris ook van plek, waardoor de McLaren op P6 terecht kwam.

In ronde 21 trapten Bottas en Vettel ronde pitstops voor de toppers af, waarbij een communicatieprobleem bij de monteurs ertoe leidde dat Ferrari de banden voor Vettel niet klaar had liggen. Een ronde later ging ook Leclerc naar binnen, terwijl Hamilton en Verstappen daarmee wachtten tot ronde 30 en 31. Dat bleek zeker voor Verstappen een goede keuze te zijn.

Verstappen hengelt iedereen binnen na stop

Daar waar Hamilton gaandeweg steeds meer op achterstand gereden werd op P5, begon Verstappen aan een knappe inhaalrace. In ronde 50 pakte de Nederlander Vettel, die meteen de pits in dook voor een setje zachte banden. In ronde 56 volgde de inhaalactie op Bottas, terwijl Leclerc uiteindelijk in de 69ste ronde gepasseerd werd. De actie werd na de race nog wel onderzocht door de wedstrijdleiding, omdat er contact tussen de heren was.

Verstappen pakte op de Red Bull Ring voor uitzinnige fans dus de zesde zege uit zijn carrière, gevolgd door Leclerc en Bottas. Vettel ging in de absolute slotfase nog voorbij aan Hamilton voor P4, terwijl Lando Norris op P6 de beste van de rest was. Pierre Gasly werd zevende, gevolgd door de vanaf P19 gestarte Carlos Sainz en Alfa Romeo-coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi.