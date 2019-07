Formule 1 keert niet meer terug naar 2018-specificatie Pirelli-banden

De Formule 1 zal in 2019 niet meer terugkeren naar de Pirelli-banden van de specificatie van 2018. Bij een stemming op de Red Bull Ring werd er door de teams geen meerderheid bereikt.

De huidige banden zijn een van de grote gespreksonderwerpen in de Formule 1. Een redelijk aantal teams hebben grote moeite om de banden op de juiste bedrijfstemperatuur te krijgen of ze daar te houden. Met name Haas F1 heeft hier extreem veel last van, maar ook bij onder andere Ferrari en Red Bull Racing kwam er een roep om vanaf de Belgische Grand Prix terug te grijpen op de banden die Pirelli in 2018 leverde in de Formule 1.

De teams kwamen vrijdagochtend om 9.00 uur bijeen op de Red Bull Ring om de kwestie te bespreken, samen met Helmut Marko, Pirelli, technische topman Nikolas Tombazis van de FIA en Ross Brawn van de Formule 1. Tevens waren er een aantal coureurs present: het GPDA-bestuur, bestaande uit Alexander Wurz, Romain Grosjean en Sebastian Vettel, terwijl Lewis Hamilton en Charles Leclerc er ook bij waren.

Geen meerderheid van 70 procent voor wijziging

Voorafgaand aan de stemming konden alle partijen hun zegje doen, waarbij Pirelli duidelijk liet doorschemeren dat terugkeren naar de 2018-spec gevaarlijk zou kunnen zijn. Blaarvorming en hogere degradatie werden juist tegengegaan door de nieuwe constructie van de compounds voor 2019, dus terug wisselen naar de banden van 2018 zou gevaarlijk kunnen zijn.

Er dus ook gestemd, waarbij de teams een meerderheid van 70 procent voor het voorstel moesten zien te krijgen. Dat mislukte echter. Ferrari en Red Bull stemden zoals verwacht voor, net als Scuderia Toro Rosso, Haas F1 en Alfa Romeo, niet toevallig de drie teams die gelieerd zijn aan de twee grote teams. De overige vijf teams, Mercedes, Racing Point, Williams, Renault en McLaren, zagen geen noodzaak om vanaf de Belgische Grand Prix van banden te wisselen.