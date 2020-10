Over iets meer dan twee maanden is het kalendertechnisch vreemdste Formule 1-seizoen aller tijden afgelopen. Als het F1-jaar 2021 op de 'normale manier' wordt georganiseerd, staat de eerstvolgende Grand Prix al binnen drie maanden na het seizoensslot op het programma.

Reden voor de Formule 1-teams om hun schaapjes rap op het droge te krijgen, zou je zeggen. De transferperiode komt normaliter rond deze tijd van het jaar tot rust – maar niets is in 2020 wat het lijkt. Van de twintig Formule 1-wagens die in 2020 op de startopstelling verschijnen, zijn er momenteel slechts elf zitjes gevuld.

Goed, Lewis Hamilton zal waarschijnlijk verlengen bij Mercedes en de kans dat Lance Stroll volgend jaar niet voor Aston Martin rijdt is onwaarschijnlijk klein. Maar dan nog zijn er zeven plaatsen open. Juist nu je zou verwachten dat teams snel duidelijkheid willen voor 2021, omdat er zo’n extreem korte winterstop is, zitten F1-bazen elkaar als in een soort Koude Oorlog afwachtend aan te staren welke legerleider als eerste een bom gooit. Het is aftellen tot de mallemolen gaat draaien.

Middenmoters op de schopstoel

Iemand die gegarandeerd gaat vliegen – mark my words – is Romain Grosjean. De Fransman mag al jaren bij gratie van eigenaar Gene Haas rondrijden in één van diens wagens, een combinatie van loyaliteit en angst om door te selecteren. RoGro bekritiseert de Haas VF-20 wekelijks en solliciteerde al openlijk naar de Formule E – wat mijn inziens een prima klasse voor de intelligente Grosjean is. En lieve reageerders, nu niet Grosjean pesten omwille zijn crashgevoeligheid, de beste man heeft technische kennis waar je u tegen zegt. Wellicht kan hij de F1-geesten verjagen door zijn loopbaan een nieuwe impuls te geven.

Onder het kopje 'coureurs die hopen op een wondertje' zijn daar Sergio Perez, Nico Hülkenberg en, in mindere mate, Kevin Magnussen. Geen van drieën is zeker van een plekje op de 2021-grid, maar elk van de drie staat er binnen de F1-communie goed op. Gek genoeg wordt over Hülkenberg geregeld gesproken alsof hij de gewezen persoon is om naast Max Verstappen aan te schuiven, maar laten we wel wezen: Perez en Magnussen rijden in goeden doen rondjes om de vriendelijke Duitser. Persoonlijk begin ik te watertanden bij de gedachte aan K-Mag in een stierenpak, trouwens.

Albon? Gasly? Sette Camara?!

Over stierenpakken gesproken: de grootste spelers op de transfermarkt zijn natuurlijk de Red Bull-teams. Wat het lot van Alexander Albon is zal de tijd leren, maar ik zou het gezien het Pierre Gasly-beleid niet begrijpen als Albon nóg een jaar de kans krijgt. Mocht hij vliegen – wil Red Bull dan iemand van buitenaf halen, of krijgt Gasly kans nummer twee?

Vervolgvraag: wat te doen met Albon – terug naar AlphaTauri, helemaal pleite? F2-coureur Yuki Tsunoda stond op pole position wat betreft het tweede zitje bij het zusterteam, maar nu Honda haar afscheid heeft aangekondigd is het pardoes zeer onwaarschijnlijk dat de Japanner in 2021 op de F1-grid staat. Red Bull-reserve Sergio Sette Camara postte verleden week een cryptische tweet met enkel een emoticon erin, mogelijk verwijzend naar een nieuwe overeenkomst. Gezien zijn komaf (Braziliaans, dus Zuid-Amerikaanse markt) en sponsorcenten mogelijk een zeer interessante optie. Daniil Kvyat kan niets anders dan wachten, frunniken, trappelen, zijn rechtervoet nog wat verzwaren en hopen.

Veteraan en/of strontgeld

Alfa Romeo heeft twee stoeltjes in te vullen – eentje is voor Kimi Räikkönen, áls de Fin nog een jaartje door wil. Wie zijn teammaat wordt? Mick Schumacher gaat absoluut zijn F1-debuut maken in 2021, maar voor welk team is nog onduidelijk – Alfa óf Haas. Dat raadsel kan worden opgelost door het laatste puzzelstukje …

…en daarvoor moeten we terug naar het begin van de mallemolen. Haas heeft met de logica van 'vertrekkende Grosjean' een coureur nodig – maar wie? Gaat men shoppen in de F2 en is Schumacher of een van zijn Ferrari-vrienden (lees: Callum Ilott, want Robert Shwartzman blijft nog een jaar in de opleidingsklasse) kandidaat? Of zwicht Gene Haas voor de kunstmestmiljarden van Dmitry Mazepin en wordt diens zoon Nikita, de jongeman die vorig jaar voor het team dat de rijderstitel won welgeteld 255 punten minder scoorde dan zijn teammaat (266 om 11), gepromoveerd?

De Formule 1 gaat een hete herfst tegemoet waarin mogelijk onverwachte beslissingen worden genomen. Welke coureur hoort er volgens jou op welke plaats?

René Oudman

Twitter: @reneoudman